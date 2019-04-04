الرئيس العراقي يستقبل وزير التجارة والاستثمار

استقبل الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق في بغداد اليوم، وزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي في اجتماع مجلس التنسيق السعودي العراقي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوفد المرافق له، وذلك على هامش اجتماع مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الثانية الذي عقد في بغداد اليوم.

ونقل خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع له، ولحكومة وشعب جمهورية العراق.

وقد أشاد الرئيس العراقي بمواقف المملكة العربية السعودية ملكاً وشعباً الداعمة للشعب العراقي، مثمناً مساهمتها في اعمار المدن العراقية المحررة وإعانة اللاجئين والنازحين.

وقال : إن العلاقة الأخوية التي تربط العراق بالمملكة العربية السعودية لها جذور تاريخية وتنمو وتتعزز باضطراد بما ينسجم وتطلعات قادة وشعبي البلدين الشقيقين , مؤكدا حرص بلاده على بناء علاقات مميزة مع المملكة وبقية الأشقاء وفقاً للمصالح المشتركة.

وكان وزير التجارة والاستثمار وأعضاء مجلس التنسيق ورؤساء اللجان قد اجتمعوا في وقت سابق، مع عدد من المسؤولين العراقيين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الأستاذ عادل عبدالمهدي، ورئيس مجلس النواب الأستاذ محمد الحلبوسي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري، وتم خلال هذه الاجتماعات بحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في جميع القطاعات، بالإضافة للقاء رجال الأعمال في البلدين الذي تم خلاله بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين وسبل تعزيز الشراكة الاستثمارية.