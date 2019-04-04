"بنيان ريت" تعين محاسب قانوني خارجي للصندوق

أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن إجراء حدث على صندوق بنيان ريت من خلال تعيّين شركة (العظم والسديري محاسبون قانونيون - عضو كروهوروث الدولية) كمحاسب قانوني خارجي للصندوق، وعليه نُفيدكم بأنه لن يترتب على هذا التعيين أي زيادة في رسوم الأتعاب للمحاسب القانوني والمٌشار إليها في شروط وأحكام الصندوق.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التعيّين الصادرّ من قِبل مجلس إدارة الصندوق يأتي بعد تعذرّ استلام تقرير القوائم المالية السنوية المدقّق من المحاسب القانوني المٌعين سابقاً وفِق المدة المحددة والمنصوص عليها في اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية والإجراءات ذات العلاقة وهو ما سبق وأن قامت الشركة بالإعلان عنه بتاريخ 24 رجب 1440هـ الموافق 31 مارس 2019م، وحرصاً من مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق ولمصلحة ملاك وحدات الصندوق، تمّ تأييد هذا القرار وفِق أفضل الممارسات المتعارف عليها للمساهمة في التعجيل في الحصول على تقرير القوائم المالية السنوية المدقّق وإتاحته للجمهور في أقرب وقت ممكن.

تعتذّر الشركة عن هذا التأخير الخارج عن إرداتها، وتؤكد بأنها ستبذل كافة الجهود ليتمّ نشرّ التقرير المالي السنوي المدقّق للجمهور وذلك بحد أقصى بتاريخ 24 شعبان 1440هـ الموافق 29 أبريل 2019م، وستقوم باطلاعكم على أي من المستجدات في هذا الشأن.

تؤكد الشركة مجدداً بأن هذا التطور لن يؤثر على عمليات الصندوق المالية والتشغيلية وعلى توزيعات الأرباح التي ستتمّ بحسب ما نصت عليه شروط وأحكام الصندوق والمتوقع أن تتمّ بنهاية شهر أبريل لهذا العام 2019م.