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أخبار الشركات- محلية

"الخدمات الأرضية" تنهي تكليف العضو المنتدب وتكلف رئيس تنفيذي

«الاقتصادية» من الرياض

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن صدور قرار مجلس الإدارة بالتمرير بالموافقة على إنتهاء تكليف سعادة الأستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي بالقيام بأعمال الرئيس التنفيذي وسيكون القرار نافذاً إعتباراً من تاريخ 02-08-1440هـ الموافق 07-04-2019م ولذك نظراً لقرب إنتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية والتى تنتهي بتاريخ 05 /05 /2019م ، مع إستمراره عضواً منتدباً يشرف على أعمال الرئيس التنفيذي حتى نهاية الدورة الحالية ، ويتقدم مجلس الإدارة بشكره وتقديره لسعادة الأستاذ / عطيان بن عطية الحازمي لجهوده خلال الفترة التى قضاها في خدمة الشركة .
كما قرر مجلس الإدارة بالتمرير الموافقة على تكليف سعادة الأستاذ/ محمد بن أحمد الشيخ – الرئيس التنفيذي لقطاع المناولة الأرضية بالشركة للقيام بمهام وأعمال الرئيس التنفيذي إعتباراً من تاريخ 02-08-1440هـ الموافق 07-04-2019م حتى إشعار اخر، لما يتمتع به من خبرات طويلة في المجال الإداري والعملي في مجال الطيران والخدمات الأرضية والمساندة للطيران ، متمنيين له كل التوفيق والنجاح في إستكمال مسيرة النجاحات وتطوير كافة الخدمات التى تقدمها الشركة لعملائها بما يحقق مصلحة الشركة ومساهميها.


يذكر أن الاستاذ / محمد الشيخ حاصل على البكالوريوس في تقنية المعلومات والحاسب الآلي و الشهادة الجامعية المتوسطة في ادارة الأعمال ، ولديه خبرات عملية وإدارية تقدر بأكثر من 34 عاماً حيث تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية في قطاع البنوك وقطاع النقل الجوي ، كما التحق للعمل بالشركة السعودية للخدمات الأرضية في عام 2014 وتدرج في عدة مناصب قيادية ، ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لقطاع المناولة الأرضية ، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الأمد السعودي ، وقد حصل على العديد من الدورات التخصصية في مجال أنظمة الطيران وتقنية المعلومات والمالية والادراية، وترأس عدة لجان تنفيذية في مجال الطيران، وكان عضو في منظمة آياتا سابقاً.

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