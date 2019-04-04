السعودية ترفع سعر بيع خاماتها لآسيا في مايو إلى 1.40 دولار للبرميل

قال مصدر تجاري اليوم إن السعودية رفعت أسعار بيع جميع خاماتها إلى آسيا في مايو. ورفعت المملكة سعر الخام العربي الخفيف للمشترين الآسيويين في مايو إلى 1.40 دولار للبرميل فوق متوسط عمان - دبي بزيادة 20 سنتا عنه في ابريل.