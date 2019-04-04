"بي.إم.دبليو" استدعت 94% من سياراتها المعيبة في كوريا الجنوبية

أعلن الفرع الكوري الجنوبي لشركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية "بي.إم.دبليو جروب" استدعاء حوالي 94% من إجمالي سياراتها المعيبة في كوريا الجنوبية، وذلك في أعقاب وقوع عشرات حوادث اشتعال النار في محركات السيارات خلال العام الماضي.

وبحسب بيان الشركة اليابانية فقد تم إصلاح خلل نظام تبريد دورة إعادة تدوير العوادم الغازية وأنابيبها في 102468سيارة بما يعادل 96% من إجمالي عدد السيارات التي عانت من هذا الخلل في كوريا الجنوبية وعددها 106 آلاف سيارة، وذلك خلال الجولة الأولى من عملية استدعاء هذه السيارات التي بدأت في آب/أغسطس الماضي.

وفي الجولة الثانية من عملية الاستدعاء التي بدأت في تشري ثان/نوفمبر الماضي أصلحت الشركة 59987 سيارة بما يعادل 91% من إجمالي 65 ألف سيارة معيبة من طرز "بي.إم.دبليو" و"ميني".

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن اتحاد مستوردي وموزعي السيارات في كوريا الجنوبية القول إن مبيعات سيارات "بي.إم.دبليو" و"ميني" تراجعت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 51% سنويا إلى 10136 سيارة، مقابل 20677 سيارة خلال الربع الأول من العام الماضي.

يذكر أن "بي.إم.دبليو" تبيع سيارات "بي.إم.دبليو" و"ميني" و"رولز رويس" في كوريا الجنوبية. وقد زادت مبيعات سيارات "رولز رويس" الفارهة في كوريا الجنوبية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 68% إلى 37 سيارة مقابل 22 سيارة فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي.