466 سجلا تجاريا لنشاط البريد بنهاية الربع الأول

بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة لنشاط البريد في السعودية 466 سجلا بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2019، وفقا لما ذكرته لـ"الاقتصادية" وزارة التجارة والاستثمار.

وأوضحت الوزارة، أنه تم إصدار 47 سجلا تجاريا لنشاط البريد في 2019، فيما بلغ عدد السجلات الصادرة لنشاط البريد 90 سجلا في عام 2018.

بحسب أنظمة البريد، فإن إصدار تراخيص نقل الطرود يستغرق ثمانية أيام، منها خمسة أيام لدراسة الطلب وأربعة أيام ما بين إصدار الترخيص والتعميم بإصداره، فيما يستغرق تجديد الترخيص ستة أيام ثلاثة أيام لدراسة الطلب وثلاثة أيام لإصدار الترخيص والتعميم بإصداره.

وهناك التزامات على المرخص، يتصدرها التزام الجهة الممنوح لها الترخيص بتقديم خدمة نقل الطرود بنفسها وإلا تكلها إلى شركات أخرى من الباطن، يلتزم مقدم الخدمة بمتطلبات لائحة نقل الطرود، ألا يزيد وزن الطرد على 30 كيلو جراما، نشر الخدمات والأسعار المقدمة للجمهور في الموقع الإلكتروني للجهة الممنوح لها الترخيص، ومعاينة المختصين مواقع نقاط التجميع وملاءمة الإجراءات التنظيمية فيها.

وفي حال مخالفة المرخص له الشروط والالتزامات المنصوص عليها في اللائحة أو مخالفته النظام واللوائح المعمول بها في المملكة، يكون للجهة المنظمة المختصة الحق في توقيع العقوبات، التي تبدأ بالإنذار، والإيقاف لمدة ثلاثة أشهر، وتغريمه مائة ألف ريال، وسحب الترخيص، كما يجوز الجمع بين العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة.