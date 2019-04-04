وفد سعودي يضم 7 وزراء في بغداد لإعادة ترميم العلاقات الاقتصادية مع العراق

بدأ وفد اقتصادي سعودي رفيع يضم سبعة وزراء، وعشرات من ممثلي الوزارات والفعاليات الحكومية والشركات الخاصة أمس زيارة رسمية للعراق تستمر يومين.

يضم الوفد الذي يرأسه الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار، الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان وزير الثقافة، والمهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، والمهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم، وتركي الشبانة وزير الإعلام، وثامر السبهان وزير الدولة لشؤون الخليج العربي.

وفقا لـ”واس”، يضم الوفد أيضا - الذي يعد أكبر وأبرز وفد سعودي يزور العراق منذ سنوات - ممثلين عن عدد من الوزارات والمصالح العامة وكبريات الشركات السعودية الراغبة في الاستثمار في العراق في مختلف القطاعات، فضلا عن رجال الأعمال والشخصيات الاقتصادية والثقافية.

تعقد خلال الزيارة اجتماعات الدورة الثانية لمجلس التنسيق العراقي السعودي، التي يرأس جانب المملكة فيها الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار، فيما يرأس الجانب العراقي ثامر الغضبان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط.

يتركز جدول أعمال الدورة الثانية حول تعزيز آفاق التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين والارتقاء بالعلاقات الثنائية في المجالات كافة، وتنسيق الجهود المشتركة بما يخدم مصالح البلدين، وتنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما، وتشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية.

وسيوقع الجانبان على هامش الاجتماعات عديدا من مذكرات التفاهم التي تؤطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

من المنتظر أن يلتقي الوفد السعودي خلال الزيارة الدكتور برهم صالح رئيس العراق، وعادل عبدالمهدي رئيس مجلس الوزراء العراقي، ومحمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي.

يذكر أن الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي السعودي العراقي كان قد عقد في الرياض في أكتوبر 2017 برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.