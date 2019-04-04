149.4 مليار ريـال قيمة 510 آلاف طلب تنفيذ خلال 7 أشهر

بلغت قيمة طلبات التنفيذ التي باشرتها محاكم التنفيذ في السعودية نحو 149.4 مليار ريال، وذلك لنحو 510.5 ألف طلب، خلال الأشعر السبعة الماضية من العام الهجري الجاري.

واستحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من قيمة الطلبات بنسبة 60.4 في المائة، إذ بلغت قيمتها 90.24 مليار ريال لنحو 136 ألف طلب، تليها منطقة مكة المكرمة بقيمة 29.7 مليار ريال لنحو 143 ألف طلب.

وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة، بقيمة 19.5 مليار ريال لنحو 87 ألف طلب، ثم منطقة عسير بقيمة 2.5 مليار ريال لنحو 21 ألف طلب، تليها منطقة المدينة بقيمة 2.4 مليار ريال و36.4 ألف طلب تنفيذ.

أما منطقة القصيم، فقد بلغت قيمة الطلبات التي استقبلتها محاكم التنفيذ 1.9 مليار ريال لنحو 16465 طلبا، تليها منطقة تبوك بقيمة 731 مليون ريال ونحو 17.6 ألف طلب، ثم منطقة نجران بقيمة 534 مليون ريال لتنفيذ 8704 طلبات.

فيما سجلت محاكم التنفيذ في منطقة جازان 15455 طلبا بقيمة 481 مليون ريال، تليها منطقة الجوف بنحو 372.4 مليون ريال لتنفيذ 5419 طلبا. تليها منطقة حائل بقيمة 391 مليون ريال لتنفيذ 17 ألف طلب، ثم منطقة الباحة بقيمة 222 مليونا لتنفيذ 11 ألف طلب، والحدود الشمالية بقيمة 204 ملايين ريال لتنفيذ 4900 طلب.

ومنحت وزارة العدل قضاة التنفيذ إمكانية التحقق من صحة المستندات المرفقة في الطلبات، وذلك لتوافر الربط الإلكتروني بعديد من الجهات الحكومية والأهلية؛ بما يسهل عملية التحقق، وبما يسهم في تسريع الإنجاز والحفاظ على أمن وسلامة العمليات القضائية ورفع مستوى الموثوقية بالمستندات المقدمة.