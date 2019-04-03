الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة مع تزايد الآمال في اتفاق للتجارة

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الأربعاء موسعة بداية قوية للربع الثاني من العام مع تحسن معنويات المستثمرين بفعل آمال في التوصل إلى اتفاق للتجارة مع الصين.
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 44.22 نقطة، أو 0.17 بالمئة، إلى 26223.35 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 6.16 نقطة، أو 0.21 بالمئة، ليغلق عند 2873.40 نقطة.
وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 46.72 نقطة، أو 0.6 بالمئة، إلى 7895.41 نقطة.
أسواق الأسهم- العالمية
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