"كاوست" تستضيف اللقاء الأول لرؤساء أقسام الرياضيات في الجامعات السعودية

استضافت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" في مقرها في ثول أمس، فعاليات اللقاء الأول لرؤساء أقسام الرياضيات في الجامعات السعودية, بالتعاون مع الجمعية السعودية للعلوم الرياضية "جسر".

ويهدف اللقاء إلى تعزيز التعاون بين أقسام الرياضيات في الجامعات السعودية، والبحث في سبل تطوير الخطط الدراسية لأقسام الرياضيات حسب المقاييس العالمية مع مناقشة التوجهات الحديثة العالمية لبرامج الدراسات العليا والبحث العلمي، ومساهمات أقسام الرياضيات في خدمة المجتمع.

وأوضح الدكتور توني تشان رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، أن اللقاء الذي يشارك فيه أعضاء من إدارة وهيئة التدريس المتخصصة في العلوم الرياضية من 17 جامعة سعودية يعد محطة مهمة في التعاون والعلاقات الوثيقة بين "كاوست" و"جسر" كجامعة للعلوم والتقنية في المملكة تسعى إلى تعزيز ودعم قطاع العلوم والرياضيات لقناعتها بأهميتها في الإسهام لتحقيق الأولويات الوطنية في المجالات والقطاعات المختلفة، مشيرا إلى أن هذا الحدث يجمع علماء الرياضيات لمناقشة سبل التعاون وتطوير الرياضيات وإسهاماتها في المملكة.

من جانبه، بين الدكتور عبيد القحطاني رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم الرياضية "جسر"، أن هذا اللقاء بالغ الأهمية لطرح المواضيع ذات العلاقة بالمصادر العلمية والثقافية والتربوية والتركيز على مجال الرياضيات وطرق تدريسها على المستوى العربي.

بدورها، قالت الدكتورة نجاح العشري النائب والمشارك الأعلى لرئيس الجامعة للتقدم الوطني الاستراتيجي، إن اللقاء الأول لرؤساء أقسام الرياضيات في الجامعات السعودية في "كاوست"، يؤكد على دور الجامعة ورسالتها والتزامها بإثراء وتحفيز ونشر المعرفة العلمية، وتطبيقاتها بما فيه من منفعة للمملكة.