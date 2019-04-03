"واتساب" يتيح للمستخدمين التحكم في مجموعات الدردشة

أجرت شركة فيسبوك، أمس، تغييرا بإعدادات الخصوصية في تطبيقها للمحادثات الفورية "واتساب"، يسمح بموجبه للمستخدمين بتحديد من يمكن إضافتهم إلى مجموعات الدردشة.

وبحسب "رويترز"، ستطرح الإعدادات لبعض المستخدمين، وستكون متاحة في جميع أنحاء العالم، خلال الأسابيع المقبلة.

ويأتي الإعلان عن الميزة الجديدة في ظل تزايد الاستياء من النهج الذي تتعامل به أكبر شركة للتواصل الاجتماعي في العالم مع مسألة الخصوصية وبيانات المستخدمين، إضافة إلى تزايد المخاوف بشأن ممارساتها فيما يتعلق بالإعلانات.

وسيكون على أي مستخدم يريد دعوة شخص آخر إلى مجموعة للدردشة أن يرسل دعوة خاصة عبر محادثة فردية، ما يتيح للمستقبل الاختيار بشأن الانضمام إلى المجموعة من عدمه، علما أن صلاحية تلك الدعوة تنتهي بعد ثلاثة أيام.

ويسعى "واتساب"، الذي يضم نحو 1.5 مليار مشترك، لإيجاد طرق لوضع حد لإساءة استخدام التطبيق، بعد مخاوف دولية من أن المنصة تستخدم لنشر أخبار مزيفة وصور مفبركة ومقاطع فيديو من دون سياق ومقاطع صوتية خادعة.

من جانب آخر، أطلق "واتساب"، أمس الأول، خدمة تتيح للهنود تحري صحة المعلومات في أحدث محاولات منصة التراسل الشهيرة لمكافحة الأخبار الكاذبة، قبيل الانتخابات المقررة في 11 أبريل الجاري.