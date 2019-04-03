المركزي اليمني يتخذ قرارا للحد من تهريب نفط إيران لمليشيا الحوثي

أكد محافظ البنك المركزي اليمني حافظ فاخر معياد اليوم، أن أبرز القرارات التي اتخذتها إدارته هو القرار رقم (75) لسنة 2018م المعني بالحد من تهريب النفط الإيراني الذي تستخدمه مليشيات الحوثي الإرهابية، لتمويل حربها ضد اليمنيين.

وأشار معياد خلال حضوره اجتماع سفراء الدول الـ19 الداعمة للعملية السياسية في بلاده، إلى أن البنك المركزي يركز حاليًا على استقرار العملة، وإعادة العمل بالآليات القانونية الخاضعة للمواصفات الدولية لكافة عمليات التحويلات البنكية، مؤكدًا أن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات الهادفة إلى تحسين الوضع الاقتصادي ودعم قيمة الريال اليمني من دون التأثير على مستوى الواردات من البضائع والوقود.

وأكد حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، المحافظة على أهمية الدعم الذي تقدمه دول تحالف دعم الشرعية في اليمن، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.