افتتاح استوديو للتصوير السينمائي تحت الماء في بلجيكا

صور المخرج يواكيم هيدن مشاهد من أحدث أفلامه أثناء عاصفة ثلجية في القطب الشمالي لكن فكرة إنزال الممثلين وطاقم العمل في مياه متجمدة كانت مستبعدة. ولحسن حظه كان لديه خيار آخر.
وفيلم "تحت السطح" (بريكينج سيرفس) يدور عن رحلة غطس شتوية تقوم بها شقيقتان في النرويج وتنتهي بمشاكل. وهو أول فيلم يتم تصويره في استوديو جديد تحت الماء افتتح في بلجيكا في مسبح عمقه تسعة أمتار بني خصيصا ليكون استوديو للتصوير السينمائي.
ويتضمن الاستوديو أرضية متحركة، وهو ما يعني أن بالإمكان بناء أماكن للتصوير على الأرض ثم إنزالها إلى المياه. وتقوم رافعات على جوانب المسبح برفع القوارب وغيرها من المعدات كما يوجد عاملون لتدريب الممثلين.
وقالت كارين ينسن إحدى مؤسسي ستوديو لايتس على مشارف العاصمة بروكسل "يأتي إلينا منتجون وصانعو أفلام ويقولون ' لدى هذا السيناريو الذي يقبع في الخزانة منذ خمس سنوات وأعتقد بأنه لن يكون من الممكن تنفيذ هذا المشروع لأنه خطير للغاية'".
وأضافت "لكن هنا، من الممكن تصويره فعليا وبطريقة آمنة".
ويتضمن الاستوديو منصتين جافتين ومنصة مائية بها ماكينات للأمواج والرياح يمكنها إثارة عاصفة مثالية لأي فيلم يتطلب عاصفة.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)
- "سي إن إن" أحدث السابحين في مستنقع الريال القطري
- بنود الانسحاب من الاتحاد الأوروبي
- 196 ألف شكوى على المصارف وشركات التأمين والتمويل خلال عام .. بارتفاع 83.1 %
- 3 دول معفاة من العقوبات الأمريكية تجمد واردات إيران .. والخسائر 10 مليارات دولار
- النفط يطرق باب الـ 70 دولارا لليوم الرابع .. وصناديق التحوط تراهن على الصعود
ثقافة وفنون
- عالم بريطاني يحل معادلة رياضية حيرت العلماء 64 عاما
- تحذير من نفاد وقود السيارة إلى ما دون الربع
- "آيفون 11" يقدم الحل المنتظر لأسوأ مشكلات "أبل"
- 55 % من تأشيرات العمل استحوذ عليها القطاع الخاص في 2018
- مشروع البحر الأحمر.. بدء تشييد الأرصفة البحرية والعمل في المطار نهاية 2019
- مشروع البحر الأحمر: بدء تشييد الأرصفة البحرية والعمل بالمطار بنهاية 2019
- الصين تقتحم قطاع السياحة البحرية ببناء أول سفينة محلية الصنع.. تنافس الولايات المتحدة
- صناعة التفاهة.. لعبة بلا نص لكن الجميع يدركها
- "الإعلام" تنظم معرض كتاب الطفل غدا في مركز الملك فهد الثقافي
- بتكوين تسجل 5 آلاف دولار لفترة وجيزة بعد ارتفاع 20%
أضف تعليق