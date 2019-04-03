"فالكم": إعادة توازن محتويات سلة صندوق الأسهم السعودية وصندوق "البتروكيماويات"

إشارة الى اعلان السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 24/07/1440 هـ الموافق 31/03/2019 م تحديث الاسهم الحرة للشركات المدرجة وتعديل محتويات مؤشر F30 لتعكس التغير الذي طرأ في القيمة السوقية للشركات المدرجة، فقد قامت شركة فالكم بتاريخ 03/04/2019 م بعملية اعادة توازن لمحتويات سلة صندوق فالكم المتداول للاسهم السعودية.



وإشارة الى اعلان السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 24/07/1440 هـ الموافق 31/03/2019 م تحديث الاسهم الحرة للشركات المدرجة وتعديل محتويات مؤشر فالكم للبتروكيماويات لتعكس التغير الذي طرأ في القيمة السوقية للشركات المدرجة، فقد قامت شركة فالكم بتاريخ 03/04/2019 م بعملية اعادة توازن لمحتويات سلة صندوق فالكم المتداول للبتروكيماويات.