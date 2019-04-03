عدد زوار حدائق الحيوان في ألمانيا يرتفع إلى 35 مليون شخص في 2018

كشفت بيانات إحصائية اليوم الأربعاء ارتفاع أعداد زائري حدائق الحيوان في ألمانيا بشكل ملحوظ خلال العام الماضي.

ووفقا لإحصائية رابطة حدائق الحيوان في ألمانيا، وصلت أعداد زائري الحدائق في عام 2018 إلى 34.9 مليون شخص، مقارنة بـ31 مليون شخص في .2017

وقال فولكر هومس، الرئيس التنفيذي للرابطة:" نحن مسرورون للغاية بهذا التطور، وبخاصة في ظل الاعتقاد الذي كان يرى أن عام 2018 ليس عاما مثاليا لزيارة حديقة الحيوان بالفعل بسبب صيفه الطويل الحار".

وأوضح هومس أنه وفقا للتجربة، فإن أعداد الزائرين تقل مع الحرارة الشديدة لأن الذهاب إلى حمامات السباحة يكون أكثر جاذبية في هذه الحالة.

وتختلف حيوانات الحدائق التي تحظى بجمهور خاص من وقت لآخر، ففي حين كان حيوانا الباندا الكبيران في حديقة حيوان برلين، على سبيل المثال، بين أحب الحيوانات للزائرين، من المنتظر أن يتحول الإقبال بين رواد نفس الحديقة خلال الربيع الحالي إلى الدب القطبي الصغير "هرتا".

وتعد الرابطة اتحادا لحدائق الحيوان التي يتم إدارتها بشكل علمي، وتقول عن نفسها إنها أقدم رابطة من نوعها على مستوى العالم إذ أنها تأسست في عام .1887