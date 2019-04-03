أمريكا والصين تحققان تقدما في محادثات التجارة

قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض اليوم الأربعاء إن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين تسير قدما، بينما يستعد مفاوضو البلدين لجولة جديدة من المحادثات في واشنطن.

وأبلغ كودلو الصحفيين أن مفاوضات التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم حققت تقدما جيدا في الجولة التي عقدت في بكين الأسبوع الماضي.