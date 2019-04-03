تونس تقر قانونا لرفع سن تقاعد موظفي الحكومة إلى 62 عاما

وافق البرلمان التونسي اليوم الأربعاء على قانون يرفع سن تقاعد موظفي الحكومة عامين ويفرض ضريبة أمان اجتماعي نسبتها واحد بالمئة على الموظفين وضريبة نسبتها اثنين بالمئة على أرباب العمل.

ويرفع القانون سن تقاعد موظفي الحكومة من 60 إلى 62 عاما اعتبارا من 2020.

