السعودية : 91.7 % من الأفراد يستخدمون شبكات التواصل

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم عن دراستها التحليلية الشاملة لسوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية الخاصة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي أظهرت بلوغ نسبة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في المملكة 91.7% من الأفراد.

وأظهرت الدراسة التي شملت 10 آلاف مستخدم لخدمات الاتصالات تباينا في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في 2018 بحسب الفئات العمرية حيث جاءت الفئة العمرية 20 - 24 سنة كأكبر فئة عمرية تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي بنسبة 98.70 % فيما جاءت الفئة العمرية 25 - 29 سنة في المرتبة الثانية بنسبة 98.10 % تليها الفئة العمرية 30 - 34 بنسبة 97.40 %.

وأبانت الدراسة أن 93.20% من الذكور يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي في 2018 في مقابل استخدام 89.60 % من الإناث، فيما أظهرت الدراسة أن 90.80 % من السعوديين يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي في مقابل استخدام 93.20% من غير السعوديين. وأشارت الدراسة إلى تصدر تبوك في استخدام شبكات التواصل بنسبة 97.10 % تلتها مكة المكرمة والشمالية بنسبة استخدام 93.40 %.