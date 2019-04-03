ارتفاع التضخم السنوي في تركيا إلى 19.71% في مارس

أظهرت بيانات رسمية اليوم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين التركي 19.71 بالمئة على أساس سنوي في مارس، بما يتجاوز بقليل فحسب المتوقع في استطلاع رويترز البالغ 19.57 بالمئة وقراءة فبراير البالغة 19.67 بالمئة.

وبالمقارنة مع الشهر السابق، بلغ تضخم أسعار المستهلكين 1.03 بالمئة في مارس، متجاوزا أيضا متوسط التوقعات البالغ 0.92 بالمئة. وتراجع التضخم السنوي عن ذروة 15 عاما فوق 25 بالمئة المسجلة في أكتوبر.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 1.58 بالمئة عن الشهر السابق في مارس ليبلغ معدل الزيادة السنوية 29.64 بالمئة.