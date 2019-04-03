كارلوس غصن يواجه إمكانية القبض عليه مجددا لاتهامه بانتهاك الثقة

ذكرت تقارير اليوم أن كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان لصناعة السيارات يواجه إمكانية إلقاء القبض عليه مجددا على خلفية تهم جديدة.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه التقارير ظهرت اليوم بعدما كتب غصن تغريدة قال فيها إنه يعتزم عقد مؤتمر صحفي في 11 أبريل الجاري لكي يفند الاتهامات الموجهه له المتعلقة بارتكابه مخالفات مالية.

وكانت صحيفة سانكي اليابانية قد أفادت بان الادعاء سوف يلقى القبض على غصن مجددا لاتهامه بانتهاك الثقة.

وكان غصن 65/ عاما/ قد كتب تغريدة قال فيها " أنا أستعد للكشف عن حقيقة ما يحدث. هناك مؤتمر صحفي يوم الخميس 11 أبريل الجاري".

وأكد مكتب محاميه جونيتشيرو هيروناكا نبأ عقد المؤتمر الصحفي وموعده.

وكان قد جرى إلقاء القبض على غصن في 19 نوفمبر الماضي لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية، وظل محتجزا لأكثر من 100 يوم.

وتم الإفراج بكفالة عن غصن في مارس الماضي.

ويشار إلى أن نيسان تعتزم عقد اجتماع غير اعتيادي للمساهمين في الثامن من أبريل الجاري لعزل غصن من مجلس الإدارة والترحيب برئيس رينو الجديد جان-دومينيك سينار كعضو جديد.