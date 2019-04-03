أسهم أوروبا ترتفع لليوم الرابع بفضل تفاؤل التجارة وبيانات الصين

ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الرابعة على التوالي اليوم، وسط مؤشرات جديدة على التعافي في الصين وإحراز تقدم صوب إبرام اتفاق تجاري محتمل بين بكين وواشنطن، وهو ما شجع المستثمرين على الشراء.

وبحلول الساعة 0724 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة ليبلغ أعلى مستوياته منذ العاشر من أغسطس آب.

وتفوق المؤشر داكس الألماني الشديد التأثر بالتجارة على نظرائه، رابحا 1.2 بالمئة. وسجل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني أداء دون بقية المؤشرات مع تأثر شركات التصدير المتعددة الجنسيات سلبا بارتفاع الجنيه الاسترليني، إذ تجني تلك الشركات معظم أرباحها بعملات أجنبية.

وارتفعت جميع القطاعات عدا قطاع الأغذية والمشروبات، وقاد قطاعا الموارد الأساسية والسيارات المكاسب.

كما تلقت المعنويات دعما من بيانات اقتصادية قوية من الصين. وأظهر أحدث مسح خاص لقطاع الأعمال اليوم أن نشاط قطاع الخدمات في الصين ارتفع لأعلى مستوى في 14 شهرا في مارس مع تحسن الطلب في داخل وخارج البلاد.

وقاد سهم بروسيبين سات المكاسب على المؤشر الأوروبي إذ يقول متعاملون إن شركة الإعلام الألمانية ربما تكون من بين المرشحين المحتملين لصفقة عابرة للحدود مع ميديا سات.

وقفز سهم بانكو ساباديل أكثر من ثلاثة بالمئة بعدما قالت المجموعة المصرفية إنها قد تبيع شركتها ساباديل لإدارة الأصول.