التفاؤل إزاء محادثات التجارة يغذي مكاسب الدولار الاسترالي واليوان

ارتفع الدولار الاسترالي واليوان الصيني اليوم بفضل آمال التوصل إلى اتفاق بين بكين وواشنطن لإنهاء النزاع التجاري بينهما.

ولقيت الأسواق دعما من تقارير عن إحراز تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين فضلا عن بيانات تبعث على الاطمئنان عن أنشطة المصانع في البلدين في الأيام الأخيرة لترتفع الأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في سبعة أشهر.

وفي أسواق العملة قاد ذلك إلى انتعاش في الدولار الاسترالي واليوان الصيني.

وصعد الدولار الاسترالي 0.6 بالمئة إلى 0.7115 دولار أمريكي ليعوض معظم الخسائر التي مني بها أمس الثلاثاء بعد اجتماع البنك المركزي.

وارتفعت العلمة الصينية 0.2 بالمئة في الأسواق الخارجية إلى 6.7115 يوان مقابل الدولار وأشار المحللون إلى تفاؤل أكبر إزاء زخم الاقتصاد الصيني ومفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة.

وصعد الجنيه الاسترليني أكثر بعد مكاسب الليلة الماضية عقب إعلان رئيسة الوزراء تيريزا ماي عن محادثات مع حزب العمال المعارض في مسعى لكسر الجمود الذي يعتري عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وارتفع اليورو مع هبوط الدولار من مستوياته المرتفعة ليلامس 1.1219 دولار خلال الجلسة الأوروبية.

وهبطت العملة الموحدة عن 1.12 دولار يوم الثلاثاء لتقترب من أقل مستوى في 21 شهرا، إذ دفعت المخاوف بشأن الضعف النسبي لاقتصاد منطقة اليورو المستثمرين لشراء الدولار.

وتراجعت العملة الأمريكية أمام منافسيها، وفقد مؤشرها 0.2بالمئة ليسجل 97.165 بعد أن صعد لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع عند 95.517 في اليوم السابق.

ومقابل الين، ارتفع الدولار 0.2 بالمئة اذ قوض صعود الأصول عالية المخاطر الطلب على العملة التي يشتريها المستثمرون عادة حين يسعون للأمان.

وتراجعت العملة اليابانية إلى 111.55 ين للدولار.

