بنك التنمية الآسيوي يتوقع تراجع وتيرة نمو اقتصادات آسيا الصاعدة

قال بنك التنمية الآسيوي في تقريره الدوري الصادر اليوم إنه يتوقع تراجع وتيرة نمو الاقتصادات الصاعدة في آسيا خلال العامين المقبلين، في تباطؤ الطلب العالمي واستمرار التوترات التجارية الدولية.

وفي تقريره السنوي قال البنك الموجود مقره في العاصمة الفلبينية مانيلا إنه يتوقع نمو الاقتصاد في هذه المنطقة بمعدل 5.7% خلال العام الحالي وبمعدل 5.6% في العام المقبل مقابل 5.9% خلال العام الماضي.

وقال "ياسويوكي ساوادا" كبير خبراء الاقتصاد في البنك إن "النمو بشكل عام يظل قويا بفضل قوة الطلب المحلي أو بفضل النمو في الدول المحيطة، وهو ما يحد من تأثير تراجع الصادرات"، مضيفا أن "سحب الغموض مازالت تتراكم" في الأفق الاقتصادي.

وأشار تقرير البنك إلى أن الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين يظل "الخطر الأساسي" بالنسبة لآفاق الاقتصاد في المنطقة.

وأضاف أن "حالة الغموض تتزايد نتيجة المفاوضات الطويلة والخلافات القائمة والتي قد تحد من الاستثمار والنمو في المنطقة".

ويتوقع التقرير نمو الاقتصاد الصيني بمعدل 6.3% خلال العام الحالي قبل أن يتراجع إلى 6.1% في العام المقبل مقابل 6.6% في العام الماضي.

ويتوقع التقرير نمو الاقتصاد الهندي بنسبة 7.2% خلال العام الحالي ثم 7.3% في العام التالي مقابل 7% خلال 2018، نتيجة خفض أسعار الفائدة ودعم دخل المزارعين وتحسن الاستهلاك المحلي.

