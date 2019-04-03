ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية إلى 405 مليارات دولار في مارس الماضي

أظهرت بيانات البنك المركزي اليوم ارتفاعا طفيفا لاحتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية خلال مارس الماضي.

وبلغ احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية بنهاية الشهر الماضي 405.25 مليار دولار بزيادة قدرها 580 مليون دولار عن فبراير الماضي.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي سجل ارتفاعا مطردا منذ نوفمبر الماضي قبل أن يتراجع بمقدار 840 مليون دولار في فبراير الماضي، ليعود إلى الارتفاع مجددا في الشهر الماضي.

كان احتياطي النقد الأجنبي قد بلغ في يناير الماضي 405.51 مليار دولار وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.

ويتكون احتياطي النقد الأجنبي من الأوراق المالية والودائع بالعملات الأجنبية بالإضافة إلى ودائع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي ووحدات حقوق السحب الخاصة وسبائك الذهب.

وبلغت قيمة الأوراق المالية الأجنبية، مثل السندات الحكومية وسندات الشركات، 377.5 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي بانخفاض قدره 1.61 مليار دولار عن قيمتها في فبراير الماضي.

ومع ذلك، أضافت الودائع المقومة بالعملات الأجنبية 2.06 مليار دولار خلال مارس الماضي مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 17.27 مليار دولار.

وقال البنك المركزي إن صافي الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي للبلاد ارتفع بشكل طفيف إلى 2.32 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، في حين بقيت قيمة سبائك الذهب التي يملكها البنك المركزي بدون تغيير عند مستوى 4.79 مليار دولار.

وجاءت كوريا الجنوبية في المركز الثامن عالميا من حيث حجم احتياطي النقد الأجنبي بنهاية يناير، بعد الصين واليابان وسويسرا والسعودية وروسيا وغيرها.