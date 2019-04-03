أرباح أرامكو تقفز 740% في عامين والأصول والإيرادات تريليونية

أظهرت نشرة إصدار السندات الخاصة بشركة أرمكو السعودية، بلوغ صافي أرباحها 416.5 مليار ريال في عام 2018، تضعها على قمة أرباح الشركات في العالم.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 46.3 في المائة وقيمة 131.9 مليار ريال في عام 2018، حيث كانت 284.6 مليار ريال في عام 2017.

وقفزت أرباح "أرامكو" بنسبة تقارب 740 في المائة (366.8 مليار ريال) خلال عامين، حيث كانت 49.7 مليار ريال في عام 2016.

وتشير البيانات المالية للشركة ارتفاع أصولها وإيراداتها لمستويات تريليونية، حيث بلغ الإيرادات 1.18 تريليون ريال في عام 2018، وارتفعت الأصول لتبلغ 1.35 تريليون ريال بنهاية العام الماضي.

*وحدة التقارير الاقتصادية