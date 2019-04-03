كاريكاتير 2019/4/03

- مشروع البحر الأحمر .. بدء تشييد الأرصفة البحرية والعمل في المطار نهاية 2019
- مؤتمر الطيران المدني .. حوادث الطائرات وأوقات الانتظار أبرز تحديات القطاع
- فرض رسوم نهائية لمكافحة إغراق واردات الورق المقوى لدول الخليج
- 0.6 % معدل إنفاق الخليجيين على الأبحاث والابتكار في البتروكيماويات
- الأسهم السعودية تتجه إلى 9000 نقطة مع أطول سلسلة ارتفاعات منذ يناير
- «نمو» تفقد 13 نقطة .. والسيولة تضيف 50 %
- 5.8 مليار دولار استثمارات صناديق دول نفطية في الطاقة المتجددة خلال 2018
- تراجع إنتاج النفط الروسي 112 ألف برميل يوميا في مارس
- «بيتكوين» ترتفع 20 % خلال يوم
- 19.5 تريليون دولار حجم التجارة العالمية في 2018 .. تواجه رياحا معاكسة قوية
كاريكاتير
- الملك يوجه بإطلاق سراح السجناء المعسرين في قضايا حقوقية بالشرقية
- السعودية للكهرباء تدعو المشتركين إلى تسجيل حسابات العدادات بأسمائهم عبر خدمة "'حسابي"
- "هيئة الكهرباء" تدعو المشتركين لتسجيل العداد باسم المستفيد فعليا سواء كان مالك أو مستاجر
- طيار يكشف عن تفاصيل مثيرة سبقت اختفاء الطائرة الماليزية المنكوبة
- خبراء دوليون: صفقات ذكية لصندوق الاستثمارات تربط الاقتصاد السعودي بمراكز التطور العالمي
- ثالث أكبر اقتصاد في العالم يفتح أبوابه لمئات الآلاف من العمال الأجانب
- غرامات بنحو 1.3 مليون ريال على 4 متداولين في سوق الأسهم
- مشروع البحر الأحمر: بدء تشييد الأرصفة البحرية والعمل بالمطار بنهاية 2019
- الليرة التركية تضعف 1.2 % بعد انتخابات المحليات
- "آيفون 11" يقدم الحل المنتظر لأسوأ مشكلات "أبل"
أضف تعليق