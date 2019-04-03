مشروع البحر الأحمر .. بدء تشييد الأرصفة البحرية والعمل في المطار نهاية 2019

قالت شركة البحر الأحمر للتطوير، إنه من المتوقع أن يتم بحلول نهاية عام 2019، إنجاز الأعمال التمكينية كافة، التي تتيح بدء تطوير المرحلة الأولى في المشروع.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الشركة في نهاية فبراير الماضي، بدء أعمال الإنشاء في المرحلة الأولية لتطوير المشروع الذي أحد أكثر المشاريع السياحية طموحا في العالم.

وأوضحت الشركة في تغريدة نشرتها عبر حساب المشروع في موقع "تويتر"، أمس، أن هذه الأعمال تشتمل على شق طرق مؤقتة، وتشييد مجمع سكني، وأرصفة بحرية، إضافة إلى بدء العمل في المطار المخصص للوجهة.

وتقع منطقة مشروع البحر الأحمر على الساحل الغربي للسعودية، بين مدينتي الوجه وأملج. وتتميز هذه الوجهة السياحية بموقع استراتيجي يشكل نقطة التقاء أوروبا، وآسيا، والشرق الأوسط، وإفريقيا، حيث يمكن لـ80 في المائة من سكان العالم الوصول إلى الموقع خلال ثماني ساعات.

ويوفر المشروع، فرصا استثمارية رائدة ومستقرة تلبي متطلبات المستثمرين واحتياجاتهم في أسرع المناطق السياحية نموا في العالم، كما سيوفر للزوار فرصة حصرية لاستكشاف أكثر الأماكن جمالا وتنوعا في العالم.

وستعيد هذه الوجهة تعريف مفهوم السياحة الفاخرة، وستقدم تجارب حصرية لعشاق الطبيعة، كما ستجذب محبي المغامرة، ومستكشفي الثقافة، والباحثين عن الراحة والاستجمام. وضمانا لحماية البيئة البكر، سيتم وضع سقف محدد لعدد زوار المشروع حفاظا عليه للأجيال المقبلة.