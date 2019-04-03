مؤتمر الطيران المدني .. حوادث الطائرات وأوقات الانتظار أبرز تحديات القطاع

أكد مشاركون في جلسات مؤتمر الطيران المدني الدولي 2019 الذي اختتم أعماله، أمس، أهمية العمل على وضع خطط لتقليل وقت انتظار المسافرين، بوصفه التحدي الأكبر الذي يتطلب تكنولوجيا لمعالجته.

وأشاروا إلى أن هناك تطورا في حركة الطيران وازديادا في نمو عدد المسافرين، وهذا يمثل تحديات للمنظمات الإقليمية، ولذلك فإن التكنولوجيا والتقنيات الحديثة أسهمت في تنظيم وتسهيل الحركة الجوية.

كما شددوا على ضرورة تفادي حوادث الطيران، لعدم خسارة ثقة الآخرين، من خلال تعزيز التكنولوجيا والابتكار في هذا المجال، ولا سيما أن الأمن والسلامة في الطيران هما عنصران أساسيان.

ونوه المشاركون بدور المنظمات والهيئات الإقليمية في ازدياد حركة الطيران ونمو عدد المسافرين، حيث أفاد المشاركون بأن هناك تطورا في حركة الطيران وازديادا في نمو عدد المسافرين، وهذا يمثل تحديات للمنظمات الإقليمية، ولذلك فإن التكنولوجيا والتقنيات الحديثة أسهمت في تنظيم وتسهيل الحركة الجوية.

وعلى هامش الجلسة الأولى المعنونة بـ"مساهمة منظمات الطيران المدني الإقليمية والدولية في النمو الاقتصادي"، استعرض المؤتمر دور منظمات الطيران المدني الدولية في سياق نمو صناعة النقل الجوي والتوقعات لمنطقة الشرق الأوسط، التي تعد المنطقة الأسرع نموا في العالم، وركزت على القضايا الرئيسة التي تواجه الطيران المدني العالمي.

وناقش المشاركون خلال الجلسة، التطورات الإقليمية وإسهام السعودية في مجال الطيران، إضافة إلى استعراض مضامين مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب NCLB"، والتعاون بين مختلف المنظمات الدولية لزيادة عملية التنسيق ومراجعة السياسات والخطط، ودور هذه المنظمات الدولية في التصدي للتهديدات القائمة لأمن وسلامة الطيران المدني. وأجمع المشاركون على ضرورة أن تعمل المنظمات الإقليمية والدولية على دعم السلامة في المطارات، وتحسين الدعم للدول الأعضاء في المنظمات وتخفيض التكاليف لهم، وإيجاد علاقة بالدول والتعاون معها، كذلك وضع المعايير والاستجابات السريعة للتكنولوجيا للطائرات لمواكبتها، درءا لمساوئ قد تحدث بسبب عدم الاستجابة السريعة، إلى جانب التعاون والتنسيق ما بين المنظمات للإسهام في تحقيق المصالح المشتركة.

فيما سلطت الجلسة الثانية والأخيرة من جلسات المؤتمر الضوء على النمو المستمر الذي يشهده قطاع الطيران المدني والفرص التي تنتج من هذا النمو، وتقنيات الاستثمار في تأهيل الكوادر.

وأكد المتحدثون تزايد الطلب على متخصصي الطيران والمدربين "الطيارين، مراقبي الحركة الجوية، المهندسين، الفنيين، إدارة الشبكات الإيرادات، وغيرها" على المستويين الإقليمي والعالمي.

وسلطوا الضوء على النمو المستمر الذي يشهده قطاع الطيران المدني والفرص التي تنتج من هذا النمو، متطرقين إلى تقنيات الاستثمار في تأهيل الكوادر واستعراض أدوار المملكة الرائدة في هذا المجال بوصفه مركزا تدريبيا مرموقا في قطاعات الطيران المدني.