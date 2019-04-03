فرض رسوم نهائية لمكافحة إغراق واردات الورق المقوى لدول الخليج

اعتمدت اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء الصناعة في الدول الأعضاء لمجلس التعاون الخليجي، توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، وذلك بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول مجلس التعاون من الورق والورق المقوى (فلوتينج أو تستلاينر) غير مطلي بشكل لفات أو صفائح (ورق الكرتون).
وقام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية في الأمانة العامة لمجلس التعاون ومن خلال النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية، بنشر قرار اللجنة الوزارية وبفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من المنتج محل التحقيق الورق والورق المقوى غير المطلي بشكل لفات أو صفائح (ورق الكرتون) ذات منشأ إسباني وبولندي.
وأوضح ريحان فايز مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، أن قرار اللجنة الوزارية باعتماد توصية اللجنة الدائمة جاء على ضوء تقارير مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية في الأمانة العامة لدول الخليج، وبعد دراسة جميع الجوانب خلال مراحل التحقيق المختلفة حيث تم الأخذ بجميع تعليقات الأطراف ذوي العلاقة والمصلحة المشاركين في التحقيق.
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