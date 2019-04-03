الأسهم السعودية تتجه إلى 9000 نقطة مع أطول سلسلة ارتفاعات منذ يناير

* أحمد الرشيد من الرياض



ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة السابعة على التوالي لتحقق أطول سلسلة ارتفاع منذ منتصف يناير الماضي وأغلقت عند 8934 نقطة بمكاسب 38 نقطة بنسبة 0.43 في المائة. وارتفع مؤشر "إم تي 30" ست نقاط بنسبة 0.49 في المائة ليغلق عند 1328 نقطة.

جاء الارتفاع بسبب تحسن أداء "المواد الأساسية" بقيادة سهم "سابك"، إذ شهدت السوق أثناء التداول ضغوطا بيعية أوصلت المؤشر إلى خسائر بنحو 0.35 في المائة، إلا أن الشراء أعاد السوق إلى المنطقة الخضراء، والسوق ليست معتادة على تحقيق سلسلة ارتفاعات رابحة متتالية دون جني أرباح، خاصة في ظل ارتفاع مكررات الربحية، وابتعاد السوق عن المتوسطات، ما يجعل السوق أمام تحد كبير في مواصلة الارتفاعات دون عمليات جني أرباح. وستواجه السوق مقاومة عند 8940 نقطة تجاوزها سيجعل من الممكن ملامسة 9000 نقطة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8896 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8934 نقطة رابحا 0.4 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8865 نقطة فاقدا 0.35 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8934 نقطة رابحا 38 نقطة بنسبة 0.4 في المائة. ارتفعت قيم التداول 9 في المائة بنحو 283 مليون ريال لتصل إلى 3.3 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 31 ألف ريال. بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 18 في المائة بنحو 20 مليون سهم متداول لتصل إلى 130 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.24 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 8 في المائة بنحو ثمانية آلاف صفقة لتصل إلى 109 آلاف صفقة.

أداء القطاعات

تراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بنسبة 1.2 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنسبة 0.9 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنسبة 0.88 في المائة. وكان الأعلى ارتفاعا "تجزئة الأغذية" بنسبة 1.9 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 1.2 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 30 في المائة بقيمة 1 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 30 في المائة بقيمة 996 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 8 في المائة بقيمة 260 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر المرتفعة "الخضري" بالنسبة القصوى ليغلق عند 6.07 ريال، يليه "تشب" بنسبة 8.8 في المائة ليغلق عند 22.50 ريال، وحل ثالثا "التصنيع" بنسبة 4.8 في المائة ليغلق عند 19.10 ريال. وتصدر المتراجعة "الخبير ريت" بنسبة 4.7 في المائة يغلق عند عشرة ريالات، يليه "شمس" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 30.80 ريال، وحل ثالثا "سويكورب ريت" بنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند 8.05 ريال. وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 505 ملايين ريال، يليه "سابك" بقيمة 439 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 215 مليون ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية