«نمو» تفقد 13 نقطة .. والسيولة تضيف 50 %

تراجعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.36 في المائة لتغلق عند 3678 نقطة فاقدة 13 نقطة. وارتفعت قيم التداول 50 في المائة بنحو 401 ألف ريال لتصل إلى 1.2 مليون ريال، بمعدل 7.8 ألف ريال للصفقة.
وارتفعت الأسهم المتداولة 49 في المائة بنحو 22 ألف سهم لتصل إلى 67 ألف سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.4 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 26 صفقة لتصل إلى 155. وارتفع سهما "الكثيري" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 49 ريالا، يليه "أبومعطي" بنسبة 0.3 في المائة ليغلق عند 13.76 ريال.
وتصدر المتراجعة "بحر العرب" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 13 ريالا، يليه "باعظيم" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 28.60 ريال. وكان الأعلى تداولا "أبومعطي" بقيمة 424 ألف ريال، يليه "باعظيم" بقيمة 373 ألف ريال، وحل ثالثا "ريدان" بقيمة 153 ألف ريال.
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أسواق الأسهم- السعودية
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