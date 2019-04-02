وول ستريت تلتقط أنفاسها بعد مكاسب قوية

أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي مستقرا في بورصة وول ستريت اليوم الثلاثاء، ليلتقط أنفاسه بعد أداء قوي أمس في مستهل الربع الثاني، مع نزول سهم والجرينز بوتس ألاينس وعدم إسهام البيانات الاقتصادية بشكل يذكر في تهدئة مخاوف النمو.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 79.29 نقطة أو 0.3 بالمئة إلى 26179.13 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.04 نقطة إلى 2867.23 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 19.78 نقطة أو 0.25 بالمئة إلى 7848.69 نقطة.