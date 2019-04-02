وول ستريت تلتقط أنفاسها بعد مكاسب قوية

أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي مستقرا في بورصة وول ستريت اليوم الثلاثاء، ليلتقط أنفاسه بعد أداء قوي أمس في مستهل الربع الثاني، مع نزول سهم والجرينز بوتس ألاينس وعدم إسهام البيانات الاقتصادية بشكل يذكر في تهدئة مخاوف النمو.
وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 79.29 نقطة أو 0.3 بالمئة إلى 26179.13 نقطة.
وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.04 نقطة إلى 2867.23 نقطة.
وزاد المؤشر ناسداك المجمع 19.78 نقطة أو 0.25 بالمئة إلى 7848.69 نقطة.
أسواق الأسهم- العالمية
- الملك يوجه بإطلاق سراح السجناء المعسرين في قضايا حقوقية بالشرقية
- السعودية للكهرباء تدعو المشتركين إلى تسجيل حسابات العدادات بأسمائهم عبر خدمة "'حسابي"
- "هيئة الكهرباء" تدعو المشتركين لتسجيل العداد باسم المستفيد فعليا سواء كان مالك أو مستاجر
- طيار يكشف عن تفاصيل مثيرة سبقت اختفاء الطائرة الماليزية المنكوبة
- خبراء دوليون: صفقات ذكية لصندوق الاستثمارات تربط الاقتصاد السعودي بمراكز التطور العالمي
- اعتقال المسؤولة المالية في «هواوي» يهز الأسواق العالمية ويهدد بنسف الهدنة التجارية
- ثالث أكبر اقتصاد في العالم يفتح أبوابه لمئات الآلاف من العمال الأجانب
- غرامات بنحو 1.3 مليون ريال على 4 متداولين في سوق الأسهم
- الليرة التركية تضعف 1.2 % بعد انتخابات المحليات
- مشروع البحر الأحمر: بدء تشييد الأرصفة البحرية والعمل بالمطار بنهاية 2019
أضف تعليق