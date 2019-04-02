دراسة: العروض المغرية للمحلات التجارية الكبيرة تؤدي للبدانة

أكد باحثون في بريطانيا أن من يحبون تعبئة عربات التسوق بالمنتجات التي تتمتع بعروض خاصة هم أقرب للوزن الزائد، بل وربما للبدانة. دراسة تربط بين انخفاض أسعار السلع وبين الإصابة بأمراض خطيرة.



عبر باحثون من مؤسسة كانسر ريسيرش البريطانية عن قلقهم لوجود علاقة بين السمنة وبين العروض المخفضة على السلع في المتاجر والمحلات. وأوضح الباحثون أن هذه المنتجات المتوفرة بأسعار قليلة وعروض مميزة تسبب السمنة، مؤكدين أن الوزن الزائد أصبح متهما بالتسبب في 13 نوعا منالسرطان على الأقل.



وأوصى الباحثون في نهاية الدراسة بضبط العروض المغرية، بشكل قانوني للحفاظ على صحة المواطنين. وأن تبتعد الإعلانات عن إغراء المشترين مثل، قطعتا شوكولاتة بسعر قطعة واحدة، أو كيس ضخم من رقائق البطاطس المقلية بسعر مخفض، أو صندوق كامل من المشروبات الغازية بسعر أقل من المعتاد.



أوضح الباحثون أن كثيرا من السلع التي تباع مخفضة السعر في المحلات التجارية الكبيرة تحتوي في أغلب الأحيان على نسبة مرتفعة من الدهون أوالسكر أو الملح. وبالفعل تبين من خلال الدراسة أن النصف تقريبا من جميع قوالب الشوكولاتة وشرائح البطاطس والفشار والوجبات الجاهزة تباع من خلال عروض استثنائية.



ومعلقا على الدراسة، قال يواخيم فيستنهوفر، أخصائي علم نفس التغذية بكلية هامبورغ للعلوم التطبيقية: "لقد أصبحت السلع الغذائية فعلا مخفضة السعر بشكل غير مسبوق، وهو ما يؤدي إلى الإفراط في الاستهلاك." وأشار فيستنهوفر إلى أنه على الرغم من أنه لا يمكن سحب نتيجة الدراسة على بقية الدول الغربية "حيث إنه لا توجد على سبيل المثال دراسة مشابهة في ألمانيا، إلا أنه من المحتمل أن تكون النتائج مشابهة"،



ودعا الباحثون من خلال الدراسة إلى ضبط العروض الاستثنائية التي تباع من خلالها سلع غذائية غير صحية، وفي الوقت ذاته إعادة النظر في أنواع الشوكولاتة والحلويات التي توضع بالقرب من المحصل، وهي التي يتعمد أصحاب المتاجر إغراء الزبائن بها قبل مغادرتهم المتجر. وبالفعل أظهرت دراسة بريطانية أخرى العام الماضي أن حجم السلع التيتساهم في زيادة البدانة يقل في المشتريات بنحو الخمس عندما يتم إبعادهامن منطقة التحصيل، و وضعها فوق الرفوف عادية.