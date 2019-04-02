أدنى أرباح سنوية لشركات الأسمنت في 16 عاما .. تراجعت 67.1 % خلال 2018

حققت شركات الأسمنت البالغ عددها 14 شركة والمدرجة في سوق الأسهم السعودية أدنى أرباح سنوية في 16 عاما خلال عام 2018.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى القوائم المالية للشركات، فقد بلغت الأرباح المجمعة للشركات في عام 2018 نحو 688.35 مليون ريال مقارنة بـ 2091.12 مليون ريال في العام السابق له 2017 مسجلة تراجعا نسبته 67.1 في المائة بما يعادل 1.40 مليار ريال.

ويعود سبب تراجع الأرباح المجمعة لقطاع الأسمنت وتسجيلها أدنى أرباح سنوية في 16 عاما وتحديدا منذ عام 2003 حتى 2018 بسبب ضعف الطلب على الأسمنت، ما أدى إلى احتدام المنافسة بين الشركات الذي أدى إلى تراجع أسعار البيع مقارنة بالعام السابق 2017.

وسجلت ست شركات من الـ 14 شركة خسائر في نتائجها المالية لعام 2018، مقابل ثماني شركات حققت أرباحا لكن معظمها متراجعة بنسب بين 11.7 في المائة حتى 84.6 في المائة.



شركة أسمنت تبوك

والشركات التي سجلت خسائر في 2018 تصدرتها شركة "أسمنت تبوك" بقيمة 98.94 مليون ريال مقارنة بخسائر قدرها 23.76 مليون ريال بارتفاع نسبته 316.4 في المائة. وتعد خسائر عام 2018 ثاني خسائر لها منذ عام 2003 وهي الأعلى خلال الفترة.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الخسائر إلى عدة أسباب، أولها انخفاض قيمة المبيعات للعام الحالي مقارنة بالعام السابق وذلك نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار البيع لشدة المنافسة في السوق المحلية، فضلا عن ارتفاع تكلفة المبيعات.

وثالث الأسباب، تحمل العام لمصروفات أخرى بقيمة إجمالية 28.57 مليون ريال تقريبا متمثلة في هبوط في الممتلكات (مشاريع تحت التنفيذ) بقيمة 4.5 مليون ريال تقريبا وهبوط في قيمة الموجودات غير الملموسة بقيمة 7.4 مليون ريال وانخفاض في قيمة المخزون بقيمة 11.44 مليون ريال تقريبا.

وذلك علاوة على خسائر استبعاد ممتلكات بقيمة 4.97 مليون ريال تقريبا وانخفاض في قيمة الأرصدة المدينة الأخرى بقيمة 0.26 مليون ريال تقريبا، إضافة إلى عدم وجود إيرادات أخرى وارتفاع أعباء التمويل.



شركة أسمنت نجران

حققت الشركة خسائر قدرها 83.5 مليون ريال في عام 2018 مقارنة بخسائر قدرها 21.9 مليون ريال في عام 2017 مسجلة ارتفاعا في الخسائر بنسبة 282 في المائة. وتعد خسائر هذا العام ثالث خسائر سنوية تسجلها الشركة وهي الأعلى منذ عام 2008.

وعزت الشركة سبب ارتفاع الخسائر إلى انخفاض متوسط سعر البيع وحجم المبيعات نتيجة انخفاض الطلب على الأسمنت وشدة المنافسة، وارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة لانخفاض استغلال الطاقة الإنتاجية، إضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى.



شركة أسمنت اليمامة

حققت الشركة خسائر قيمتها 51.84 مليون ريال مقارنة بأرباح قيمتها 104.38 مليون ريال خلال عام 2017 وتعد خسائر 2018 أول خسائر تسجلها الشركة في 16 عاما. وأرجعت الشركة السبب الرئيس في انخفاض صافي الربح إلى عدة أسباب، أولها انخفاض كمية المبيعات للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق وذلك نتيجة لانخفاض الطلب في السوق المحلية.

وثانيا انخفاض قيمة المبيعات للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وذلك نتيجة للانخفاض الحاد في الأسعار نتيجة المنافسة الشديدة في السوق المحلية.



شركة أسمنت الجوف

حققت خسائر قيمتها 39.5 مليون ريال في عام 2018 مقارنة بأرباح قيمتها 41.1 مليون ريال في عام 2017. وتعد خسائر عام 2018 أول خسائر لها منذ عام 2009، والأكبر منذ تأسيس الشركة في عام 2006.

وعزت الشركة تسجيلها خسائر إلى انخفاض كمية المبيعات ومتوسط سعر البيع نتيجة انخفاض الطلب وشدة المنافسة، إضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى، على الرغم من انخفاض مصاريف التمويل ومصروف الزكاة.





شركة أسمنت العربية

حققت الشركة خسائر قيمتها 26.27 مليون ريال في 2018 مقارنة بأرباح قدرها 262.72 مليون ريال في 2017. وتعد خسائر عام 2018 أول خسائر سنوية لها منذ 2003.

ويعود تحقيق الشركة صافي خسارة بصفة رئيسة إلى انخفاض قيمة المبيعات نتيجة انخفاض متوسط سعر البيع في الشركة التابعة والشركة الأم، وكذلك انخفاض حجم المبيعات في الشركة الأم، بسبب انخفاض الطلب على الأسمنت وشدة المنافسة وانخفاض توزيعات الأرباح من الاستثمارات وزيادة مصروفات التمويل ومخصص الزكاة الشرعية.



شركة أسمنت حائل

حققت الشركة خسائر قيمتها 22.55 مليون ريال في عام 2018 مقارنة بأرباح قيمتها 15.54 مليون ريال في 2017. وتعد خسائر عام 2018 رابع خسائر سنوية تسجلها الشركة منذ تأسيسها في عام 2010.

ويعود السبب الرئيس لصافي الخسارة هذا العام مقارنة بنتائج العام السابق، رغم الارتفاع في المبيعات، إلى انخفاض الأسعار الناتج عن ضعف الطلب وقوة المنافسة.

أما الشركات التي سجلت أرباحا في عام 2018، فيبلغ عددها ثماني شركات منها شركة واحدة فقط سجلت نموا في الأرباح.



شركة أسمنت المدينة

سجلت الشركة نموا في الأرباح بنسبة 18.9 في المائة لتبلغ أرباح الشركة في عام 2018 نحو 110.97 مليون ريال، مقارنة بـ 93.31 مليون ريال في عام 2017.

وجاء النمو بسبب ارتفاع الإيرادات الأخرى، إضافة إلى انخفاض تكلفة المبيعات من خلال رفع كفاءة التشغيل، على الرغم من انخفاض المبيعات نتيجة انخفاض الكمية المباعة وأسعار البيع في ظل انخفاض الطلب والمنافسة الحادة، كذلك ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع طفيف في المصاريف البيعية والتسويقية وارتفاع مخصص مصروف الزكاة.



شركة أسمنت أم القرى

أما الشركات المتبقية فقد سجلت تراجعا في الأرباح تصدرتها شركة "أسمنت أم القرى" بنسبة 84.6 في المائة من 65.7 مليون ريال في 2017 إلى 10.13 مليون ريال في 2018.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح إلى عدة أساب، أولها وجود إيرادات أخرى في العام السابق بقيمة 28.2 مليون ريال ناتجة عن التسوية النهائية مع المقاول الرئيس لإنشاء المصنع.

وثاني الأسباب انخفاض كمية وقيمة المبيعات للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق؛ وذلك نتيجة لانخفاض الطلب في السوق المحلية وانخفاض الأسعار نتيجة المنافسة الشديدة.

أما ثالثها فتتمثل في ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، وكذلك ارتفاع المصروفات البيعية والتسويقية وارتفاع تكاليف التمويل خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وأخيرا ارتفاع مصروف الزكاة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.



شركة أسمنت المنطقة الشمالية

تراجعت أرباح الشركة بنسبة 75.5 في المائة من 52.51 مليون ريال إلى 12.85 مليون ريال في 2018. ويعود سبب الانخفاض إلى المنافسة الشديدة داخل السوق السعودية والأردنية التي أدت إلى انخفاض أسعار البيع والكمية المباعة عنه في عام 2017 على الرغم من التحسن الملحوظ في الربع الرابع من 2018.



شركة أسمنت ينبع

أما شركة أسمنت ينبع فسجلت تراجعا في أرباحها بنسبة 71.4 في المائة من 318.88 مليون ريال في 2017 إلى 91.18 مليون ريال في 2018. ويعزى سبب انخفاض صافي الربح خلال السنة الحالية مقارنة بصافي الربح للسنة السابقة إلى انخفاض كمية المبيعات وانخفاض متوسط سعر البيع نتيجة انخفاض الطلب إضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى.



شركة أسمنت القصيم

وسجلت الشركة تراجعا نسبته 52 في المائة من 251.79 مليون ريال في 2017 إلى 120.8 مليون ريال في 2018. ويرجع سبب انخفاض صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض كمية وقيمة المبيعات كنتيجة لانخفاض الطلب على الأسمنت، وحدة المنافسة التي ترتب عليها انخفاض متوسط سعر البيع، إضافة إلى ارتفاع متوسط تكلفة طن الأسمنت المباع وارتفاع مصروف الزكاة، على الرغم من ارتفاع أرباح الاستثمارات.



شركة أسمنت المنطقة الجنوبية

وتراجعت أرباح الشركة بنسبة 47.4 في المائة في الأرباح من 370.22 مليون ريال إلى 194.78 مليون ريال في 2018. ويعود الانخفاض في صافي الربح للفترة الحالية مقارنة بالفترة السابقة إلى عدة أسباب، أولها تدني أسعار البيع مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق على الرغم من زيادة كمية المبيعات للفترة الحالية بنسبة 3.49 في المائة وانخفاض تكلفة المبيعات بنسبة 2.20 في المائة عن العام الماضي.

وثاني الأسباب تمثل في انخفاض الإيرادات الأخرى للفترة الحالية مقارنة بالفترة السابقة بنسبة 14.50 في المائة، وثالثها زيادة مخصص الزكاة للفترة الحالية مقارنة بالفترة السابقة بسبب تعديل في الربوطات الزكوية أثرت على المخصص بالنقص في الفترة المماثلة.



شركة أسمنت المنطقة الشرقية

وسجلت الشركة انخفاضا في الأرباح بنسبة 34.9 في المائة من 107.14 مليون ريال إلى 69.75 مليون ريال في 2018. ويرجع التراجع في الأرباح إلى سببين أولهما انخفاض كمية مبيعات الأسمنت والخرسانة مسبقة الصنع نتيجة لانخفاض الطلب المحلي، والثاني زيادة مخصص الزكاة.



شركة الأسمنت السعودية

وآخر الشركات جاءت "الأسمنت السعودية"، إذ تراجعت أرباحها بنسبة 11.7 في المائة من 453.45 مليون ريال إلى 400.51 مليون ريال في 2018.

ويرجع السبب إلى انخفاض المبيعات المحلية، إضافة إلى ارتفاع مصروفات البيع والتسويق وارتفاع مصروفات التمويل الإسلامي وانخفاض حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة.

* وحدة التقاريرالاقتصادية