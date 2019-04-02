البورصة المصرية تغلق على ارتفاع

أغلقت مؤشرات البورصة على ارتفاع جماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 8.2 مليارات جنيه ليصل إلى 829.7 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بلغت نحو 970.6 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 1.42 % مسجلًا 15166.46 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.33 % ليصل إلى 686.71 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا ما نسبته 0.44 % من قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 1747.38 نقطة.