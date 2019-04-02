الأسهم الأمريكية تستقر عند بداية تداولاتها بعد صعود لثلاثة أيام

استقرت الأسهم الأمريكية دون تغير يذكر اليوم الثلاثاء عند بداية التداول، لتتوقف بعد صعود على مدى ثلاث جلسات مع تطلع المستثمرين إلى مزيد من المؤشرات على قوة الاقتصاد إثر مخاوف بشأن النمو.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 44.87 نقطة بما يعادل 0.17 بالمئة إلى 26213.55 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 1.05 نقطة أو 0.04 بالمئة مسجلا 2868.24 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 4.30 نقطة أو 0.05 بالمئة إلى 7824.61 نقطة.