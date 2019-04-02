قائد قوات التحالف يبحث تدخلات إيران ودعمها للحوثيين بالأسلحة مع رئيس اللجنة المعنية بقرار (2140)

التقى الفريق الركن الأمير فهد بن تركي قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم بستايفو ميزاكوادرا القيادة المشتركة رئيس لجنة الجزاءات في مجلس الأمن المتعلقة بالقرار (2140) والمندوب الدائم للبيرو في الأمم المتحدة جو يرافقه ممثلو أعضاء مجلس الأمن الـ 15.

وجرى خلال اللقاء مناقشة جملة من الموضوعات شملت آلية عمل اللجنة والتحديات التي تواجهها. كما تطرق اللقاء إلى التدخلات الإيرانية ودعمها للمليشيا الحوثية بالأسلحة النوعية والصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والزوارق السريعة المفخخة والمسيرة عن بعد، إضافة للأنشطة الإرهابية التي تمارسها المليشيا الحوثية بما فيها جرائم تجنيد الأطفال. حضر اللقاء أعضاء من تحالف دعم الشرعية في اليمن.