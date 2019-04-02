أكدت شركة البحر الأحمر للتطوير أنه من المتوقع أن يتم بحلول نهاية عام 2019، إنجاز كافة الأعمال التمكينية التي تتيح بدء تطوير المرحلة الأولى في المشروع. وتشتمل هذه الأعمال على شق طرق مؤقتة، وتشييد مجمع سكني، وأرصفة بحرية، بالإضافة إلى بدء العمل في المطار المخصص للوجهة. وكانت شركة البحر الأحمر للتطوير قد أعلنت في نهاية فبراير الماضي بدء أعمال الإنشاء في المرحلة الأولية لتطوير المشروع الذي أحد أكثر المشاريع السياحية طموحا في العالم.
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- مشروع البحر الأحمر : بدء تشييد الأرصفة البحرية والعمل بالمطار بنهاية 2019
أخبار اقتصادية- محلية
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