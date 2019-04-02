الأسهم الأوروبية تلتقط الأنفاس بعد صعود قوي

توقفت الأسهم الأوروبية بعد أقوى موجة صعود على مدى يومين منذ يناير حيث نالت الضبابية التي تحيط بالخروج البريطاني من المعنويات اليوم.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.03 بالمئة بحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش، متجها نحو مستويات مرتفعة ترجع إلى سبتمبر ومارس.

وحققت معظم البورصات الأوروبية مكاسب طفيفة وزاد المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.5 بالمئة بفضل الجنيه الاسترليني الضعيف.

وارتفعت الأسهم العالمية أمس الاثنين وسجل ستوكس أكبر مكسب في ستة أسابيع بعدما شجعت بيانات الصناعات التحويلية القوية من الصين والولايات المتحدة المستثمرين.

جاءت البيانات القوية من أكبر اقتصادين في العالم في أعقاب مخاوف جديدة بشأن سلامة الاقتصاد العالمي بعد أن تخلي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن خططه لرفع أسعار الفائدة العام الجاري في تحرك مفاجئ الشهر الماضي.

وحدت من مكاسب المؤشر الأوروبي خسائر في أسهم شركات السيارات والموارد الأساسية التي تراجعت للمرة الأولى في خمس جلسات.

وتراجعت أسهم شركات التعدين وهبط سهم مجموعة بي.اتش.بي بعدما أعلنت الشركة أن التقديرات الأولية تشير إلى أن إنتاج الحديد الخام سيتراجع بين ستة وثمانية ملايين طن جراء الإعصار فيرونيكا الأسبوع الماضي.

وهبطت سهم نوفارتس 0.7 بالمئة بعد قرار أمريكي برفع دعوى حكومية بحق شركة العقاقير السويسرية لاتهامها بدفع رشاوى بملايين الدولارات لأطباء كي يصفوا عقاقيرها للمرضى.

