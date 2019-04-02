"زين السعودية" تعزز من مستوى خدمات الإنترنت عالي السرعة في منطقة الحدود الشمالية

عززت "زين السعودية" من مستويات توفير خدمات الإنترنت عالي السرعة (النطاق العريض) للعديد من المدن والمراكز الادارية و الهجر في منطقة الحدود الشمالية، فيما تأتي هذه الخطوة تماشيًا مع سعي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات نحو نشر خدمات الإنترنت عالي السرعة في جميع المدن والمراكز الادارية في المملكة، وذلك بهدف إتاحة الخدمة لأكبر عدد من المواطنين والمقيمين، وتمكينهم من الاستفادة من خدمات الإنترنت عالي السرعة.

واطلع المهندس عبدالله بن عامر السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، على ما تم تنفيذه من قبل "زين السعودية" فيما يخص خدمات الإنترنت، بالإضافة الى تجربة الخدمات الحكومية المجانية التي أطلقتها الشركة لعملائها بالتعاون مع الوزارة مؤخراً ، جاء ذلك خلال زيارته لقريتي (الكاسب)، و(أبو رواث) في منطقة الحدود الشمالية، واللتين جرى تغطيتهما من قبل شركة "زين السعودية" بخدمات النطاق العريض اللا سلكي عبر (الجيل الرابع)، وذلك وفق أفضل وأجود خدمات الاتصالات المقدمة.

وفي هذا الشأن، أوضحت "زين السعودية" في بيان صحافي أنها تمكنت من توفير خدمات النطاق العريض اللا سلكي في المراكز الادارية والهجر ، وذلك عبر مشروع صندوق الخدمة الشاملة في منطقة الحدود الشمالية، لتصل خدمات الإنترنت عالية السرعة إلى أكثر من 23 ألف مواطن ومقيم.

وتعليقًا على هذه الخطوة أكد المهندس عبدالرحمن بن حمد المفدى الرئيس التنفيذي لقطاع التقنية لشركة "زين السعودية"، أن الشركة تسعد دائمًا بتوفير خدمات الإنترنت عالي السرعة للعديد من المدن و المراكز الادارية ، وقال "نسعى في شركة زين السعودية إلى أن نساهم بفاعلية في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بما يحقق قيمة حقيقية مضافة لاقتصادنا الوطني، وبما يلبي في الوقت ذاته طموحات ورغبات عملائنا الكرام في مختلف المناطق".