الدولار الاسترالي يتراجع والأمريكي عند أعلى مستوى في 3 أسابيع

تراجع الدولار الاسترالي نصف نقطة مئوية اليوم الثلاثاء مع تركيز المستثمرين على تحذير من البنك المركزي بشأن سلامة الاقتصاد العالمي، في حين ارتفع الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في ثلاث أسابيع.

وأبقى بنك الاحتياطي الاسترالي أسعار الفائدة دون تغيير متفاديا نبرة التيسير النقدي الصريحة التي تبنتها بنوك مركزية أخرى لكن المتعاملين اعتبروا بيان سياسة البنك في غير صالح العملة.

ونزل الدولار الاسترالي 0.6 بالمئة إلى 0.7072 دولار أمريكي.

وتراجع اليورو، المتأثر أيضا بنبرة التيسير للبنك المركزي الأوروبي، 0.2 بالمئة إلى 1.1196 دولار في لندن اليوم وهو أقل مستوى منذ الثامن من مارس آذار، مع صعود الدولار الأمريكي.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، 0.3 بالمئة إلى 97.430 وهو أعلى مستوى في ثلاثة اسابيع.

وهبط الجنيه الاسترليني نصف نقطة مئوية بعد أن رفض المشرعون البريطانيون أربعة مقترحات بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي قبل عشرة أيام من الموعد المحدد للانفصال. وهبط الاسترليني إلى 1.3044 دولار و85.84 بنس لليورو.