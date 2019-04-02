القمر الوردي.. وأحداث فلكية مثيرة يشهدها شهر أبريل

يتضمن شهر أبريل مجموعة من الأحداث الفلكية المثيرة، والتي ستكون مرئية بالعين المجردة، ما يتيح متابعتها من دون الحاجة إلى معدات فلكية باهظة الثمن، وفقا لـ "روسيا اليوم".

- يوم 5 أبريل: القمر الجديد

تنطلق فعاليات شهر أبريل الفلكية، عندما يظهر القمر الجديد في السماء، ويقع القمر على الجانب نفسه للأرض، مثل الشمس، ما يجعله مرئيا في سماء الليل.

وللحصول على أفضل رؤية للقمر الجديد، يمكن النظر إلى السماء، الساعة 08:51 صباحا بتوقيت غرينتش.

- يوم 11 أبريل: كوكب عطارد المرئي

سيتمكن متابعو الأحداث الفلكية في هذا اليوم من رصد عطارد في سماء الليل، حيث سيصل الكوكب إلى أقصى "استطالة غربية" في الصباح، وخلال هذه الفترة، سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق.

وللحصول على أفضل فرصة لرؤية الكوكب، انظر إلى السماء الشرقية قبل شروق الشمس.

- يوم 19 أبريل: القمر الوردي

سيكون يوم 19 من الشهر الجاري موعدا مميزا لكل عشاق الأحداث الفلكية واللون الوردي، ففي ذلك المساء، سيكون القمر على الجانب الآخر من الأرض مثل الشمس، وهذا يعني أن وجهه سيكون مضاء بالكامل.

- 22 و23 أبريل: زخات شهب "Lyrids"

يعد هذا الحدث الفلكي الأكثر إثارة في شهر أبريل، حيث تتشكل الشهب بواسطة جزيئات الغبار الناتجة عن المذنب "C/1861 G1 Thatcher"، وهو مذنب اكتشف لأول مرة في عام 1861.

وتنتج زخات شهب "Lyrids"، في ذروتها، نحو 20 نيزكا في الساعة عادة، لذلك، هناك فرصة جيدة لمشاهدتها.

وتنبعث النيازك من كوكبة "Lyra"، ومنها حملت الزخات اسم "Lyrids".

ومن أجل الحصول على رؤية أفضل لهذا الحدث الفلكي، يجب الابتعاد عن مناطق التلوث الضوئي ومتابعته من أماكن مثل الأرياف.