الأسهم اليابانية تهبط من أعلى مستوى في شهر وسط بيع في الأسهم الدفاعية

لامس المؤشر نيكي الياباني أعلى مستوى في شهر لكنه أغلق مستقرا اليوم الثلاثاء إذ عادلت مبيعات في الأسهم الدفاعية مكاسب أسهم الشركات المالية المدعومة بعائدات السندات الأمريكية.
وهبط نيكي 0.02 بالمئة ليسجل 21505.31 نقطة بعد أن فتح المؤشر القياسي على أعلى مستوى في شهر عند 21744.64 نقطة.
وقال المحللون إن المستثمرين دفعوا السوق للصعود في التعاملات المبكرة بعد أن عزز التفاؤل بشأن الاقتصاد الأمريكي الشهية للمخاطرة.
وأضافوا أنه مع اقتراب نيكي من مستوى المقاومة عند 21860 نقطة الذي سجله في الخامس من مارس آذار كان من الطبيعي أن تشهد السوق بيعا لجني الأرباح.
ونزل سهم طوكيو إلكتريك باور 3.5 بالمئة وميتسوي فودوسان 2.4 بالمئة وشركة سكك حديد شرق اليابان 2.6 بالمئة.
وصعدت أسهم مجموعة ميتسوبيشي يو.اف.جيه المالية 1.7 بالمئة وسوميتومو ميتسوي المالية 1.5 بالمئة وداي-إيتشي لايف 2.8 بالمئة.
ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة إلى 1611.69 نقطة.
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