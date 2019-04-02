القنصل الأمريكي: خصخصة الأندية قد تجذب الشركات الأمريكية

أكدت راتشنا كورهونن القنصل العام للولايات المتحدة في الشرقية، أن حكومة بلادها لا تستثمر في المشاريع خاصة الرياضية، ولكن باستطاعتها. أقول إن الشركات هناك يمكنها أن ستستثمر فيها حينما ترى أنها تمثل فرصا استثمارية بالنسبة لها، وقالت "إذا أصبحت الأندية والفرق الرياضية السعودية مربحة وتسمح بدخول مستثمرين فيها، حينها متأكدة أن المستثمرين الأمريكيين سيحملون أموالهم ويأتون للاستثمار فيها".

وأوضحت أن اهتمامها بكرة القدم السعودية والتعرف على أندية الشرقية، جاء من شغف السعوديين بها، وقالت :" عندما وصلت إلى الشرقية حرصت على معرفة أي رياضة يحبها السعوديون، وعلى الفور عرفت أنها كرة القدم وأن الجميع يتابعها بشغف، حينها أصبح من اهتمامي أن أتعرف على الأندية في الشرقية حتى أتابع وأشجع فرقها".

وتواصل راتشنا كورهونن دعمها لكافة الأندية من خلال مؤازرتها لهم في مدرجات الجماهير لدعم اللاعبين، حيث وجدت أمس في ستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام لمساندة الاتفاق أمام الهلال 3/ 2 في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأضافت راتشنا لـ "الاقتصادية" "أنا شرقاوية فقط، وأشاهد المباريات التي تشارك فيها فرق الأندية هنا، وأحرص على دعهم من المدرجات لأن وجودي بجوار الجماهير السعودية ممتع".

ولفتت إلى أن مباراة الاتفاق مع الهلال كانت ممتعة ورغم الخسارة لن تتخلى عن دعمه، وقالت "هذه المباراة كانت ممتعة، وخسارة الاتفاق لن تجعلنا نتخلى عنه، بل سنواصل دعمنا لها في كل مباراة حتى يعود لوضعه الطبيعي".

وأشارات إلى أنها ظلت تتابع أغلب مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين طيلة الفترة الماضية وقالت "أعرف ما يحدث في مباريات الدوري لأنني أشاهدها، كما أعلم أن الهلال خسر في المباراة الماضية أمام النصر 2/ 3، ولقد كانت مباراة رائعة وفيها عدد كبير من الجماهير".