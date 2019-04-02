زوران: لا تسألوني عن الانفرادات المهدرة

وصف الكرواتي زوران ماميتش، مدرب فريق الهلال لكرة القدم، التأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على حساب الاتفاق 3/ 2، بالفاصلة المجنونة، وقال، "لعبنا من أجل الفوز لتعويض الخسارة من النصر، في الديربي الذي جاء ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. في الشوط الأول لم نكن جيدين، وبعدها دخلنا في أجواء اللقاء، ونحن نلعب مباراة كل ثلاثة أيام، وهذا يجبرنا على خيار المداورة".

وقال، "بعد تقدم الاتفاق، فرضنا أسلوبنا، وحصلنا على عدة فرص، وفي الشوط الثاني كان بالإمكان حسم المقابلة مبكرا ولكن كرة القدم ليس فيها أمان، واستقبلنا هدفا في الديربي في آخر دقيقة، وسجلنا في ذات التوقيت أمام الاتفاق"، منوها إلى أن ضياع الفرص جزء من جماليات اللعبة، وأنه فضل إبعاد البرازيلي إدواردو، خوفا من إصابته.

في المقابل، بارك الإسباني سيرخيو بيرناس مدرب الاتفاق، تأهل الهلال، وقال، "فريقنا نفذ التكتيك الذي وضعناه، بيد أن الخصم يتوافر لديه 25 لاعبا في مستوى عال، ولعبنا على الهجوم المرتد ولم نوفق".