55 % من تأشيرات العمل استحوذ عليها القطاع الخاص في 2018

استحوذ القطاع الخاص على نحو 55 في المائة من عدد تأشيرات العمل التي أصدرت بنهاية الربع الأخير من عام 2018، حيث بلغ عددها 221081 تأشيرة.

ووفقا لإحصائية حديثة صادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - اطلعت "الاقتصادية" عليها -، بلغ إجمالي التأشيرات نحو 401281 تأشيرة، منها 168179 تأشيرة لعمالة منزلية.

ويقدر عدد التأشيرات الصادرة للجهات الحكومية نحو 12021 تأشيرة، منها 6650 تأشيرة للرجال، و5371 تأشيرة للنساء.

ووفقا لأنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يتم نقل خدمات العامل أو العاملة المنزلية لصاحب عمل آخر في حال ثبت تأخر صاحب العمل في دفع الأجور لثلاثة أشهر متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل، وذلك لإتاحة الفرصة لعمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم للعمل مرة أخرى في الحالات التي لا يكون عامل الخدمة المنزلي ومن في حكمه سببا في حدوثها.

وأكدت ضوابط الاستقدام وتنظيماته عدم جواز ممارسة أي من الأنشطة المتعلقة بالتوسط في الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية، وتأجير خدمات العمالة للغير، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ودعت الوزارة إلى عدم التعامل مع إعلانات البيع والتأجير والتنازل عن خدمات العمالة المنزلية، في الوسائل الإعلامية بجميع أشكالها، من قبل الأفراد أو الجهات غير المصرح لها بذلك، مؤكدة في الوقت ذاته استمرارها في رصد المخالفات المتعلقة بمثل هذا النوع من الإعلانات ورفعها للجهات المختصة ممثلة في الأمن العام واللجان القضائية في وزارة الثقافة والإعلام، لتطبيق العقوبات التي شملتها لائحة نظام المطبوعات والنشر في حق من ينشر الإعلانات المخالفة للأنظمة.