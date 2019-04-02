نصف فقراء العالم يعيشون في 5 دول



يمثل الفقر هاجسا اقتصاديا اجتماعيا كبيرا لكثير من دول العالم فقد عُقد كثير من المؤتمرات والتجمعات الاقتصادية من أجل مناقشة هذه المعضلة التي أصبحت تهدد كثيرا من دول العالم خاصة في قارتي إفريقيا وآسيا وجهات أخرى من العالم.

من بين 736 مليون شخص من الفقراء فقرا مدقعا حول العالم عام 2015، كان 368 مليون شخص -أي نصفهم- يعيشون في خمسة بلدان فقط. البلدان الخمسة التي لديها أكبر عدد من الفقراء فقرا مدقعا هي "بالترتيب التنازلي": الهند ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وبنجلادش. كما أنها أكثر بلدان جنوب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء من حيث عدد السكان، وهما المنطقتان اللتان تضمان معا 85 في المائة من فقراء العالم "629 مليون شخص". لذلك، فإن تحقيق تقدم مستمر ملموس نحو تحقيق الهدف العالمي المتمثل في الحد من الفقر المدقع "من يعيشون على أقل من 1.90 دولار في اليوم" إلى أقل من 3 في المائة بحلول عام 2030 سيتطلب أن يحدث الخفض الكبير في مستويات الفقر في هذه البلدان الخمسة.

فمثلا يُمثل الفقر في الهند بنسب 24 في المائة وبنجلادش 3 في المائة ونيجيريا 12 في المائة وجمهورية الكونغو الديمقراطية 7 في المائة وإثيوبيا 4 في المائة كما يعم الفقر عددا من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

ومع ذلك، يجب علينا ألا نغفل عن عديد من البلدان الأخرى ذات معدلات الفقر المرتفعة. كما تكشف توقعات الفقر لعام 2030 لهذه البلدان الخمسة، عن أن من المرجح أن تكون النتائج متباينة. وعندما تستند التوقعات إلى البلدان التي تنمو وفقا لمعدلات النمو السابقة "المتوسط الإقليمي على مدى السنوات العشر الماضية"، فإن الفقر المدقع في الهند وبنجلادش يقترب من الصفر بحلول عام 2030، لكن الفقر المدقع في نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا لا يزال مرتفعا إلى حد بعيد. ويشير التقدم المتباين فيما بين هذه البلدان الخمسة إلى تفاوت التقدم على نطاق أوسع على مستوى العالم. فالنتيجة التي تمثل القضاء على الفقر المدقع في جميع أنحاء العالم تقريبا باستثناء منطقة واحدة، إفريقيا جنوب الصحراء، لا تقدم بالتأكيد صورة لعالم خال من الفقر. وكما تم التأكيد عليه في تقرير الفقر والرخاء المشترك 2018، يجب أن نتجاوز التركيز على خفض معدل الفقر العالمي إلى أقل من 3 في المائة ونسعى جاهدين لضمان أن جميع البلدان وجميع البشر يمكنهم المشاركة في منافع التنمية الاقتصادية.

وأصبح الفقر يشكل هاجسا كبيرا لكثير من المنظمات الإقليمية والدولية وقد تم وضع برامج مكثفة للتقليل من نسب الفقر في كثير من دول العالم.