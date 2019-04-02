صندوق الاستثمارات العامة .. التخطيط والأهداف والإنجازات



للحديث عن الأدوار الاقتصادية الخططية لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، يجب فهم الدور الذي يقوم به الاستثمار اليوم، فلم يعد الهدف منه مجرد تحقيق العوائد وتقليص المخاطر كما كان قبل عقود، بل يعمل اليوم كمحفز اقتصادي وكقوة عالمية ناعمة في الوقت نفسه، فهو يحفز الابتكار والأفكار النيرة من خلال ضخ السيولة إليها، وفي الوقت ذاته يكافئ الإدارة المميزة التي تحقق النمو لمؤسساتها وشركاتها، يكافئ من خلال شراء الأسهم والمساهمة في تنمية رأس المال، وهو كذلك أيضا يمثل عصا غليظة في معاقبة الإدارة السيئة، والشركات الرديئة بالامتناع عن الاستثمار وبيع الأسهم والتخلص من السندات، وهكذا يلعب الاستثمار دورا خطيرا اليوم في صناعة القرار، لكن هذه القوة الناعمة والهائلة للاستثمار لا تأتي من فراغ، ذلك أن الأسواق لا تهتم للقرار الاستثماري بشراء أسهم أو بيعها من أي مؤسسة استثمارية ما لم يكن لهذه المؤسسة وزن عالمي كبير، هذا الوزن يأتي من نواح عدة، أولها حجم السيولة التي يمتلكها الصندوق الاستثماري، وثانيا مصدر القرار وآلية اتخاذه، وأخيرا نوعية الاستثمارات والنجاحات التي يحققها الصندوق وسمعته العالمية.

صندوق الاستثمارات العامة السعودي مؤسسة راسخة منذ أنشئ في عام 1971، وأسهم في تمويل عديد من المشاريع والشركات الحيوية والمشاركة فيها، مقدما الدعم المالي للمشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني. لكن الصندوق في تلك السنوات الطويلة كان مجرد أداة الحكومة لإنتاج شركات وطنية كان يصعب على القطاع الخاص إنتاجها منفردا، إما لحجم المخاطر المترابطة وإما لطول سنوات الإنشاء قبل التشغيل أو لحجم السيولة المطلوبة، لكن التحولات الرئيسة للصندوق وفقا لمفاهيم الاستثمار الحديث ودوره الاستراتيجي ظهرت مع "رؤية المملكة 2030"، التي عالجت التوجه الاستراتيجي للصندوق كي يصبح القوة الاستثمارية الأكثر تأثيرا على مستوى العالم، ودعم إطلاق قطاعات وفرص جديدة تساعد على رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وأن يدفع عجلة التحول الاقتصادي في السعودية. كما عالجت "الرؤية" مرونة اتخاذ القرار وأيضا قوته، من خلال ترؤس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مجلس إدارة هذا الصندوق، وبذلك حققت "الرؤية" قفزة هائلة في قبول الأسواق العالمية قرارات الصندوق، الذي عدها محركا رئيسا للاستثمارات العالمية.

لقد أثبت صندوق الاستثمارات العامة منذ إطلاق رؤيته الجديدة وآليات عمله، أحقيته في توجيه الاستثمارت العالمية، حيث نجح الصندوق في بناء محفظة من الأصول بلغت 360 مليار دولار "1.35 تريليون ريال"، تشكل 4.4 في المائة من الثروات السيادية العالمية، ليحتل بها المرتبة العاشرة عالميا بين الصناديق السيادية، كما نجح في تنويع استثماراته الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها وكذلك الاستثمارات في المشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية السعودية والمشاريع السعودية الكبرى، وكذلك الاستثمارات العالمية الاستراتيجية. وتنوعت الاستثمارات بين قطاع الطاقة والصناعات والتعدين، وقطاع التقنية والاتصالات، وقطاعات الخدمات المالية والعقارية، والزراعة والأغذية، وكذلك الخدمات والنقل والبنى التحتية. كما تبنى كثيرا من المفاهيم الاقتصادية الجديدة لتدخل في دورة الاقتصاد الوطني مثل الاقتصاد الكلي والمعرفي، ونوعية المصطلحات الاقتصادية الجديدة، كما رفع شعار عدم الاعتماد على النفط، وتحريك وتنشيط المنتجات غير النفطية، وبفضل الله ارتفعت نسبة هذه المنتجات في وقت وجيز، وهي في الطريق إلى الزيادة والارتفاع في نسبتها. ومستقبلا ستشكل وضعا كبيرا في إيرادات الناتج القومي حسب الخطط الموضوعة.

من زاوية لقراءة سريعة لهذه الاستثمارات نجد نجاحا واسعا، ومن ذلك شراء حصة بقيمة 3.5 مليار دولار في شركة أوبر لخدمة تأجير السيارات، وبعد فترة وجيزة يصبح تقييم "أوبر" 120 مليار دولار، وتقفز حصة الصندوق من 3.5 مليار إلى 14.6 مليار ريال، كما نجحت "أوبر" أخيرا في شراء شركة كريم التي تعمل في الشرق الأوسط، ما يؤكد أن صندوق الاستثمارات العامة كان يعرف تماما إلى أين تتجه الأمور، وأن هذا القطاع سيكون الأكثر ربحا على مستوى العالم، لقد كافأ صندوق الاستثمارات العامة إدارة "أوبر" عندما قام بشراء الأسهم، وهو ما ولد ثقة عالمية بهذا القطاع بعد ذلك، وهكذا يحقق الاستثمار قوته الناعمة.

في السياق نفسه، نجد أن صندوق الاستثمارات العامة كان من أوائل المساهمين في "صندوق رؤية سوفت بنك" بحصص أغلبية تبلغ 45 مليار دولار، ومنذ انطلاقة "صندوق رؤية سوفت بنك" استثمر في 50 أو 60 شركة وأعلنت "مجموعة سوفت بنك" عن قفزة في أرباحها خلال عام 2018، وكما أشار المدير التنفيذي للصندوق أنه بحكم الأغلبية التي حققها صندوق الاستثمارات العامة في هذه المجموعة فإنه سيجلب معظم تلك الشركات إلى السعودية، بهدف توفير وظائف وقيمة مضافة للاقتصاد، كما أن المجموعة قد بدأت في ضخ استثمارات بقيمة 25 مليار دولار داخل السعودية، منها 15 مليار دولار في مشروع نيوم، والمليارات العشرة الأخرى في مشاريع الطاقة المتجددة والشمسية. لقد نجح صندوق الاستثمارات العامة الذي أنتج شركة سابك قبل عقود وامتلك فيها 70 في المائة، في بيعها أخيرا بقيمة 259.125 مليار ريال وهي الأموال التي ستمكنه من بناء الاقتصاد السعودي والمشاريع الكبرى التي تم الإعلان عنها أخيرا في كل من الرياض وجدة، كما أطلق الصندوق أخيرا شركة الطائرات المروحية، التي تعد أول شركة محلية مشغلة للطائرات المروحية التجارية على مستوى المملكة.