خبراء دوليون: صفقات ذكية لصندوق الاستثمارات تربط الاقتصاد السعودي بمراكز التطور العالمي

صفقات كبيرة وذكية وصفها خبراء دوليون جعلت من صندوق الاستثمارات محط أنظار الصناديق الاستثمارية العالمية وكبرى المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، فالصفقات المتنوعة للصندوق أسهمت في بحث كثير من رجال الأعمال والمستثمرين الدوليين عن أسباب دوافعها وآثارها في الاقتصاد العالمي، والسؤال عن طبيعة ذلك النهج الاستثماري، وكيف يمكنها أن تنعكس على الوزن النسبي له - حاليا ومستقبلا - بين الصناديق الاستثمارية أو السيادية في العالم.

جزء من الاهتمام العالمي باستثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعود إلى التأثير الدولي لبعض الاستثمارات في جزء من الصناعات الاستراتيجية العالمية مثل صناعة البتروكيماويات، إذ يعتقد بعض خبراء صناعة البتروكيماويات بأن المملكة تسير في الطريق لتصبح رائدة الصناعات البتروكيماوية على المستوى الدولي، في أعقاب استحواذ شركة أرامكو على 70 في المائة من عملاق البتروكيماويات سابك.

"الاقتصادية" استطلعت آراء مجموعة من الخبراء والمستثمرين الدوليين، للتعرف على تقييمهم للنمط الاستثماري الراهن لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وإلى أي مدى يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة، وهل يمكن لتلك الاستثمارات أن تحدث تحولا حقيقيا في وضع الصندوق بين نظرائه العالميين؟

جون كوبر الخبير الاستثماري في مجموعة إل. دي. وارلد الاستثمارية، يعتقد أن صندوق الاستثمارات مرشح لأن يقود الصناديق المماثلة في العالم، ويصبح الصندوق الأكبر من نوعه في الفترة المقبلة، ويشير إلى أن الخطة الاستثمارية الراهنة للصندوق، والمنعكسة على طبيعة الاستثمارات التي يقوم بها، تكشف عن رغبة عارمة في توسيع نطاق استثماراته في الداخل والخارج، مع التركيز على قطاعات ذات طبيعة استراتيجية في مفاصل الاقتصاد الدولي.

كوبر أضاف: "خطوة الاستحواذ التي قام بها الصندوق أخيرا، تكشف عن اتجاه لجعل شركة أرامكو المهيمن الأول عالميا على صناعة النفط والمشتقات النفطية، فإذا أخذنا في الاعتبار أن سوق المشتقات النفطية قدرت العام الماضي بنحو 791 مليار دولار، فهذا يكشف لنا رؤية مستقبلية مهمة بشأن التوجه الاستثماري للصندوق".

ويضيف: "ربما تكون الفكرة المهيمنة على الرؤية الاستراتيجية للصندوق، مبنية على إحداث التكامل في قطاعات اقتصادية حيوية مثل قطاع الطاقة، على أساس أن تتجاوز قدرات "أرامكو" مجال النفط إلى مجال البتروكيماويات، لتصبح عمليا الموجه الرئيس لاستراتيجيات الطاقة في العالم".

الباحث الاقتصادي سام ايتين ينظر إلى السياسة الاستثمارية للصندوق من زاوية التنوع الاقتصادي، حيث يعلق قائلا: "العنوان الرئيس للاستراتيجية الاقتصادية في المملكة، وفقا لـ"رؤية 2030" هو التنوع الاقتصادي، وعدم حصر الاقتصاد السعودي في مجال الاقتصاد الأحادي عبر الاعتماد على النفط".

وتابع: "صندوق الاستثمارات العامة السعودي يقوم بترجمة تلك الاستراتيجية في المجال الاستثماري، ونقطة الارتكاز الرئيسة هي أن يقوم الصندوق بتنويع الأنماط الاستثمارية، ومن ثم يتجنب أية آثار سلبية قد تنجم عن انخفاض أسعار النفط، هذا النمط الاستثماري يظهر في استثمارات الصندوق في شركة أوبر أكبر شركة للنقل التشاركي في العالم، وكذلك استثماراتها في "رؤية سوفت بنك"، هذا يعني أن الصندوق يرمي إلى تشكيل شبكة استثمارية تتسم بالتنوع، لضمان الأمان الاستثماري عند تعرض قطاع من القطاعات الاستثمارية إلى هزات سلبية في الأسواق، ومن ثم تكون الأضرار في أدنى حد لها وهذا يؤكد نجاح الرؤية".

وأضاف ايتين: "في الواقع فإن شركات التكنولوجيا العالمية تعد أحد أبرز الأهداف الرئيسة التي تسعى المملكة إلى الاستفادة منها، عبر تعزيز استثماراتها فيها. ومنذ عام 2015 وصندوق الاستثمارات العامة يسعى إلى ضخ مليارات الدولار في هذا القطاع الاستراتيجي الحيوي، وقد ضخ الصندوق 45 مليار دولار في صندوق "رؤية سوفت بنك" أي ما يعادل قرابة 50 في المائة من رأسمال الصندوق، كما أن للصندوق استثمارات في شركة تسلا وكذلك في شركة ماجيك ليب لمنتجات الواقع المعزز".

ويرى الدكتور جيمس دين أستاذ اقتصادات الشرق الأوسط في جامعة لندن أن هذا الاتجاه من صندوق الاستثمارات العامة، يكشف عن رؤية مستقبلية تعمل على ربط الاقتصاد السعودي بمراكز تطور الاقتصاد العالمي، حيث يشير إلى أن الاقتصاد السعودي ارتبط تاريخيا بالنفط، إلا أن الجهود الحثيثة خلال الأعوام الماضية عملت على التقليل من ذلك الاعتماد إضافة إنشاء موارد اقتصادية أخرى للمنظومة الاقتصادية، عبر استخدام الفوائض النفطية للاستثمار في مصادر أخرى.

وأضاف دين: "في هذا السياق فإن رؤية صندوق الاستثمارات مبنية أساسا على التركيز على القطاع التكنولوجي بحسبانه قطاعا حيويا، ليس فقط من منطلق العائد الاقتصادي، بل عبر إمكانية استخدام تلك الاستثمارات، لتطوير بنية النظام الاقتصادي السعودي ككل عبر ربطه بشركات التكنولوجيا العالمية".

ولفت أستاذ اقتصادات الشرق الأوسط في جامعة لندن إلى أن نجاح هذا النمط الاستثماري ستكون له انعكاسات مستقبلية إيجابية على الاقتصاد الكلي للمملكة، حيث اعتبر أن التركيز على الاستثمارات التقنية وتنويع قاعدة الاستثمار في الداخل والخارج، يضع الاقتصاد السعودي على أرضية صلبة، ويضمن للصندوق أن يتبوأ مكانة مميزة بين صناديق الاستثمارات الدولية ويضعه في مقدمتها.

لكن الدكتور جيمس يعتقد أن تعزيز وضعية الصندوق الاستثمارية، يتم من خلال خطة ذات طابع تكاملي بين جميع استثماراته الراهنة، وعلى الرغم من إشارته إلى الطبيعة المركبة والمعقدة لمثل تلك الخطة، إلا أنه يرى أنه نجح فيها ووضع من خلالها نقطة ارتكاز لتعظيم العوائد الاستثمارية لجميع استثمارات الصندوق.

مع هذا يرجح بعض الخبراء الدوليين بأن أهم ما كشفت عنه استثمارات الصندوق هو وضوح الرؤية الاستثمارية وعدم التباسها عبر الفصل التام بين ما هو اقتصادي وما هو غير اقتصادي، وما بين التوجهات ذات الطبيعة الاستراتيجية طويلة الأمد، والقرارات التقنية ذات الطابع الجزئي المتغير.

وهنا أشارت الدكتورة باتريشا ريتشارد أستاذة أنماط الاستثمار في جامعة غلاسكو إلى أن أحد العيوب التاريخية التي سادت في أنماط النشاط الاستثماري الخليجي منذ تدفق الفوائض النفطية، هو ارتباط جزء كبير من القرار الاستثماري بأهداف غير اقتصادية، وأن النتيجة تكمن في أن عديدا من الاستثمارات الخليجية في الخارج منيت بخسائر، لأن الدوافع الاستثمارية لم تكن مبنية على أسس اقتصادية سليمة، مبينة أن الأمر مختلف تماما بالنسبة لطبيعة القرار الاستثماري لدى صندوق الاستثمارات العامة السعودي الآن.

وتتابع قائلة: "من الواضح للغاية أن طبيعة القرار الاستثماري لدى صندوق الاستثمارات السعودي تحدد على أساس الأفق الاستراتيجي للاستثمار، والفوائد التي يحققها للاقتصاد السعودي عبر حسابات الربح والخسارة، إضافة أيضا لإمكانية انعكاس الاستثمار على مركز المملكة في الاقتصاد العالمي، وربما يفسر ذلك نسبيا اهتمام الصندوق بالاستثمار في القطاعات التقنية".

وأضافت: "هذا النمط من الاستثمارات يضمن للصندوق تحقيق استراتيجية التنوع الاستثماري، لكن من المهم أيضا أنه يضمن الربحية المالية للمملكة، من خلال بناء التوقعات المستقبلية على أسس علمية وسليمة، وليس وفقا لتكهنات تلعب فيها العوامل غير الاقتصادية الدور الرئيس، وهو ما يتجنبه الصندوق ويسعى للابتعاد عنه تماما، وبذلك يضمن أن تحقق استثماراته أعلى فائدة مالية ممكنة خاصة للأجيال القادمة".