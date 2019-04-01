توقيع اتفاقية سعودية كورية لبناء قدرات الملكية الفكرية

وقّعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية اليوم, اتفاقية لحزمة من البرامج التنفيذية مع مكتب الملكية الفكرية في جمهورية كوريا, وذلك بناءً على موافقة مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين البلدين الصديقين.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبد العزيز السويلم, والمفوض الكوري بارك ونجو, بحضور رئيس الوكالة الكورية لإستراتيجية الملكية الفكرية كيم تاي مان.

وتهدف هذه البرامج إلى بناء القدرات الوطنية في مجال الملكية الفكرية وتحديدًا فيما يتعلق بمجالات تسجيل وفحص براءة الاختراع، والعلامات التجارية، والنماذج الصناعية، وحقوق المؤلف وسياسات توليد واستخدام واحترام حقوق الملكية الفكرية.

الجدير بالذكر أن الهيئة وقعت في يناير الماضي مع مكتب الملكية الفكرية الكوري الجنوبي، اتفاقية المسار السريع لفحص براءات الاختراع (PPH)، التي تهدف إلى تحسين كفاءة وزيادة فعالية إجراءات منح براءات الاختراع في الهيئة.